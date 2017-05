Xbox Game Pass îți aduce 100 de jocuri pe Xbox One contra unui abonament lunar

Xbox Game Pass este cea mai recentă tentativă a celor de la Microsoft de a te forța să te orientezi către un Xbox One în defavoarea unui PlayStation.

La ora actuală, atât PlayStation, cât și Xbox vin la înaintare cu servicii online. Intitulate Xbox Live și PlayStation Plus, cele două abonamente lunare faciltează aceesul la sesiuni de gaming online și oferă gratuit unul sau două jocuri în fiecare lună. Ține doar de tine dacă jocurile respective te încântă mai mult sau mai puțin.

În orice caz, pe lângă Xbox Live, gigantul din Redmond va lansa luna viitoare Xbox Game Pass. Acest nou abonament lunar care s-ar putea să te intereseze se reflectă în accesul la o listă de aproximativ 100 de titluri în continuă creștere. Sunt incluse în egală măsură jocuri de Xbox One și Xbox 360, doar toate vor putea fi jucate fără emoții pe noua consolă.

Primul anunț pe marginea Xbox Game Pass a fost făcut în luna februarie a acestui an. Acum au mai fost detaliate câteva aspecte ale abonamentului de 10 dolari pe lună. Noul serviciu va putea fi experimentat de către jucători din luna iunie a acestui an. Spre deosebire de PlayStation Now care se bazează pe streaming pentru a-ți oferi acces la cele mai noi jocuri de pe serverele Sony, Xbox Game Pass te lasă să-ți instalezi jocurile pe hard disk-ul intern al consolei și să le joci când vrei, indiferent dacă ești sau nu online.

În plus, ca o funcție de detaliu, doritorii vor putea să cumpere jocuri din Xbox Store la un preț subvenționat, atâta timp cât sunt abonați. Deși numărul jocurilor va crește în timp într-un ritm destul de rapid, important este că ai din start acces la creații populare precum Gears of War 3 sau Halo 5. ,,În fiecare lună, Xbox GamePas va adăuga noi jocuri la catalog, pentru ca în permaneță să fie ceva nou de jucat dintr-o arie foarte largă de experiențe, genuri, ratinguri și nu numai.” Descrierea oficială a serviciului este una cât se poate de optimistă.