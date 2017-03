Microsoft vă oferă 100 de jocuri de Xbox cu abonament

Xbox Game Pass este un nou serviciu anunțat de Microsoft prin care abonații vor avea acces la peste 100 de jocuri contra sumei modice de 10 dolari pe lună.

Microsoft a crezut că poate să transpună conceptul Netflix într-un abonament pentru jocuri video. Pe acest principiu, plătești o anumită sumă de bani și îți poți instala orice joc dintr-o listă destul de stufoasă. În prima etapă, vor fi incluse aproximativ 100 de titluri, urmând ca lista să se îmbogățească în timp. În același timp, vor fi adăugate titluri noi și eliminate jocuri mai vechi în permanență.

Cei care doreau o experiență similară pe Xbox One până la această oră, aveau acces la EA Access pentru Xbox One. Acela incorpora însă doar titluri de la Electronic Arts, pe când Xbox Game Pass este rezultatul unor contracte cu foarte mulți dezvoltatori și publisheri. În teorie, există ceva similar pe PlayStation 4, dar PlayStation Now este un serviciu de streaming ce oferă doritorilor acces doar la jocuri de PS3.

În cazul Xbox Game Pass, dacă îți alegi un joc, nu-l vei reda de pe serverele Microsoft. În schimb, îl vei descărca și instala în memoria internă a consolei, evitând problemele cauzate de eventualele fluctuații ale conexiunii la internet. Un alt avantaj major al soluției Microsoft față de cea oferită de Sony constă în includerea unor titluri next-gen. În timp ce japonezii oferă doar jocuri de PlayStation 3, prin Game Pass aveți acces și la jocuri de Xbox One, nu doar Xbox 360. Sunt incluse până și titluri relativ noi, precum Halo 5: Guardians, Payday 2, SoulCalibur II și altele.

Xbox Game Pass este rezultatul unei colaborări cu foarte multe studiouri de top. Singurele jocuri care vor lipsi cu desăvârșire sunt cele din colecția EA. Acelea vor putea fi accesate prin EA Access. Lista completă cu cele 100 de jocuri ce vor fi disponibile în prima zi de Game Pass nu a fost încă publicată online.

Primii care vor avea acces la Xbox Game Pass sunt cei înscriși în programul Xbox Insiders. În primăvară, serviciul va fi disponibil global.