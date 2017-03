Windows 10 Creators Update este disponibil acum în variantă finală

După o lungă perioadă de teste și experimente, se pare că Microsoft a lansat în sfârșit versiunea finală a mult așteptatului Windows 10 Creators Update.

La scurt timp după lansarea Windows 10, cei de la Microsoft au anunțat că respectivul sistem de operare va fi ultimul lansat într-o variantă standalone. Asta înseamnă că următoarele versiuni majore vor fi servite sub formă de actualizări de câteva ori pe an. Pe de o parte, aceste update-uri țin locul service pack-urilor de acum câțiva ani. Pe de altă parte, cu Windows 10, Microsoft s-a aliniat la sistemul implementat în urmă cu aproape un deceniu de către Apple. Gigantul din Cupertino obișnuiește de mult timp să lanseze noi versiuni de macOS gratuit și toate să fie create sub umbrela OS X 10.x.

Revenind însă la Windows 10, următoarea actualizare majoră pentru acest SO este intitulată Windows 10 Creators Update. Menit pentru o lansare în prima parte a acestui an, update-ul a fost subiectul multor zvonuri în ultimele luni. În plus, datorită faptului că cei înscriși în programul Windows Insider au avut acces la versiuni beta, mai există prea puține mistere legate de funcțiile noi ce vor fi incluse.

În principiu, la mijlocul lunii aprilie, Windows 10 Creators Update va fi servit tuturor curioșilor ca orice alt update mai mic sau mai mare prin intermediul Windows Update. Dacă nu mai aveți însă răbdare până atunci, există în orice moment posibilitatea descărcărcii manuale a celui mai nou Windows.

Conform celor de la The Verge, Windows 10 build 15603 este versiunea finală de Creators Update și aceasta tocmai a fost inclusă pentru descărcare pe site-ul Microsoft. Aparent, angajații companiei americane fac referire la această versiune ca fiind RTM – Release to Manufacturing. Această referință este folosită când un sistem de operare este livrat câtre companii precum Dell, HP, Asus sau Lenovo pentru a fi instalată pe laptopuri.

În orice caz, dacă nu mai aveți răbdare până când veți primi Windows 10 Creators Update automat, îl puteți descărcat în format ISO pe 32 sau 64 de biți folosind acest link, respectiv acest link.