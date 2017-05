Un fan a reinventat Rogue One: A Star Wars Story, iar rezultatul e uimitor

Un pasionat de Star Wars cu foarte mult timp liber a reinventat Rogue One, editându-l din nou și adăugându-i altă coloană sonoră.

Începând cu 2015, nu mai trece nici un an fără un nou Star Wars. La fiecare doi ani avem parte de o continuare a primelor șase filme, iar în anii de pauză ne vom putea delecta cu o poveste de sine stătătoare desfășurată în același univers. Intitulate A Star Wars Story, seria acestor pelicule a început în luna decembrie a anului trecut cu Rogue One. Review-urile pentru film au fost în mare parte pozitive, iar încasările au fost spectaculoase. Totuși, un număr semnificativ de fani au avut câteva probleme cu evoluția personajelor, cu coloana sonoră și, mai ales, cu lipsa rândurilor de text galben de la început. Acelea au devenit fundamentale pentru experiența vizionării unui Star Wars și pentru prima oară au lipsit din Rogue One.

Regizorul Dustin Lee a lucrat intens la o reinterpretare a ultimului Star Wars, încercând să calmeze spiritele celor dezamăgiți de Rogue One și pentru că are un pic de experiență în domeniu. Efortul din spate a fost titanic, iar momentan nu putem vedea decât o mostră pentu Rogue One: The Battle of Scarif. Aceasta a ajuns pe YouTube prin intermediul unui trailer.

Vizavi de textul de culoare galbenă pe care am ajuns să-l asociem cu ,,A long time ago, in a galaxy far, far away”, Dustin Lee și-a asumat postul de scenarist, iar rezultatul îl puteți vedea în clipul de mai jos intitulat sugestiv Rogue One Opening Crawl.

Rezultatul final în cazul Rogue One va avea 50 de minute și va fi mai apropiat de un film de acțiune decât de altceva, dar se va păstra fără echivoc atmosfera de Star Wars. Vizionare plăcută!

Pentru că gestul său poate fi perceput ca piraterie, Lee nu s-a sfiit să afirme că-l va șterge imediat dacă va fi sesizat de Disney, da speră să nu se întâmple asta. În trecut, același Dustin Lee a creat un mashup din cele trei filme ale trilogiei Hobbit de Peter Jackson.