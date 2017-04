Star Wars Episodul IX va închide trilogia în 2019: Care este dată oficială de lansare

Ne apropiem cu pași repezi de lansarea filmului The Last Jedi, dar avem deja detalii despre încheierea trilogiei cu Star Wars Episodul IX.

Sunt mari șanse ca Star Wars să fie una dintre cele mai profitabile francize din toate timpurile. Acesta este și motivul pentru care Disney a achiziționat drepturile de la George Lucas pentru întregul univers SF împreună cu casa de producție Lucas Studios. Achiziției i-a fost asociată valoarea astronomică de 4 miliarde de dolari și s-a finalizat în octombrie 2012. Încă de atunci, era evident că motivul tranzacției va fi reinventarea francizei și aducerea regulată pe marile ecran a unor filme ce continuă povestea originală.

George Lucas a apucat să scrie și să regizeze șase filme Star Wars înfățișate ca episoade. În 2015 am avut parte de episodul 7 regizat de J.J. Abrams, cunoscut publicului larg pentru implicarea sa în noile filme Star Trek. Episodul 7 a fost intitulat The Force Awakens și ne-a făcut cunoștință cu o serie stufoasă de caractere noi, pe lângă câteva din trilogia originală. Episodul VIII ce va avea premiera în luna decembrie a acestui an va fi intitulat The Last Jedi și tocmai a beneficiat de un teaser trailer în urmă cu câteva săptămâni.

Având în vedere că The Force Awakens, Rogue One și The Last Jedi au fost sau vor fi lansat în decembrie, mulți au fost de părere că Star Wars epidosul IX va respecta aceeași rețetă. Nu este însă deloca așa. Printr-un comunicat al Disney și Lucasfilm postat de curând pe site-ul Star Wars, ni se aduce la cunoștință faptul că ultimul film Star Wars din această trilogie va fi distribuit în cinematografe începând cu 24 mai 2019, pe aproximativ 2 ani.

Deși încasările pentru Star Wars The Force Awakens au depășit toate recordurile, este foarte probabil ca mutarea premierei pentru episodul IX să fie un experiment. Așa vor vedea producătorii dacă o premieră de vară este mai profitabilă decât una în perioada sărbătorilor de iarnă. Singurele detalii pe care le știm despre Star Wars episodul IX sunt că pelicula va fi regizată de Colin Trevorrow. S-ar putea să-i știți numele, deoarece tot el s-a aflat la cârma Jurassic World. Contrar zvonurilor, Carrie Fisher nu va mai apărera în acel film.