Ultimul trailer la Star Wars The Last Jedi îți crește tensiunea

Star Wars The Last Jedi se pregătește de o lansare oficială în doar câteva săptămâni. Între timp, suntem asaltați în continuare de materiale promoționale.

În ultima perioadă, s-a discutat intens despre The Last Jedi, cea mai recentă peliculă a cărei acțiune se petrece în universul fantastic din Star Wars. Pe lângă clipuri ajunse online și postere, cei de la Disney se pare că sunt foarte agresivi cu cinematografele care vor proiecta viitorul lung metraj. S-a vehiculat chiar și că lanțuri de cinematografe sunt obligate să semneze contracte de exclusivitate pentru cele mai mari săli din portofoliu pe perioade foarte luni. În plus, Disney vrea mai mulți bani din prețul biletelor decât orice alt film ajuns vreodată în cinematografe.

Deși nu se cunosc până la această oră costurile de producție ale Star Wars The Last Jedi, este foarte probabil să vorbim de o valoare astronomică. Nu de alta, dar trebuie să investești bani mulți dacă speri să fi creat cel mai profitabil film ajuns în cinematografe în 2017. Până acum, recordul pe ultimele 12 luni a fost deținut de creații Marvel, precum Thor Ragnarok, Spiderman Homecoming și Guardians of the Galaxy Vol. II.

Dacă simțeai că nu ai obținut suficient de multe informații despre intriga din Star Wars The Last Jedi, Disney și Lucas Studios au publicat un nou teaser trailer disponibil mai sus. Aceasta s-ar putea să fie cel mai scurt de până acum. Intitulat Tempt (A tenta), clipul are doar 40 de secunde.

În privința conținutului, secvențele video par să fie desprinse dintr-o sesiune de antrenament a lui Rey cu Luke Skywalker. În acele momente, Rey simte cum partea întunecată a forței o cheamă de partea ei. Luke încearcă să o convingă să reziste tentației.

Una peste alta, Star Wars The Last Jedi se pregătește să fie unul foarte interesant. În plus, va fi cel mai lung de până acum, cu o durată de aproximativ 150 de minute.