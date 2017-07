Trailerul la Call of Duty WW2 Nazi Zombies îți bagă frica în oase

Call of Duty WW2 va include un mod special de joc construit în jurul zombilor, iar noul trailer ne oferă mai multe detalii despre cum va funcționa.

Nu trece un an fără un nou joc Call of Duty, iar ultimele câteva iterații au inclus și câteva aventuri cu zombi. Având în vedere că acțiunea din iminentul Call of Duty WW2 se desfășoară în al doilea război mondial, erau inevitabile niște misiuni în care să te confrunți cu zombi naziști.

Pentru că fascinația gamerilor pentru zombi s-a cam plafonat în ultimii ani, cei de la Activision au insistat destul de mult pe faptul că modul de joc cu zombi din CoD WW2 va fi complet diferit. Față de anii trecuți, experiența va fi una mai elaborată și mai imersivă. Inițial, detaliile despre zombie mode nu au fost făcute publice, iar fanii abia au așteptat să-și formeze propria părere despre viitoare aventură.

Din fericire, în urmă cu câteva zile, trailerul pentru Call of Duty WW2 Zombie Mode a fost postat online. Acesta ne arată că povestea zombilor va include un scenariu foarte bine pus la punct. Deși va fi în continuare vorba de un mod de joc cooperativ care implică supraviețuirea în fața valurilor de inamici, acestora le va fi asociată o poveste. Scopul final al jucătorilor este să reușească recuperarea unor artefacte dintr-un sat bavarez.

Deși mai avem câteva luni până la lansarea noului Call of Duty WW2, cei de la Activision fac tot posibilul pentru a-și promova creația. Din acest motiv, trupele de marketing ale companiei au fost prezente la San Diego Comic-Con. Conferința a reprezentat contextul în care trailerul de mai sus a fost publicat.

Call of Duty WW2 va fi lansat pe 3 noiembrie 2017 și, printre altele, va veni la pachet cu modul Nazi Zombies. Prețul de achiziție va fi de 55 de euro, iar cei interesați se pot deja grăbi să facă precomandă.