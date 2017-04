Noul Call of Duty WWII te lasă cu gura căscată din primul trailer și primește o dată de lansare

După câteva zvonuri pe marginea acestui subiect, viitorul Call of Duty WWII a primit primul trailer, iar noi am beneficiat de o dată exactă de lansare.

În privința investițiilor care se fac într-o franciză de gaming, Call of Duty s-ar putea să fie cel mai scump brand din acest domeniu. În fiecare an apare un nou titlu din serie și fiecare episod este dezvoltat alternativ de studiourile Infinity Ward și Sledgehammer Games pentru Activision. Din momentul în care Kevin Spacey a jucat rolul principal în campania Single Player din Call of Duty Advanced Warfare, a devenit evident că bugetele care se vehiculează pentru astfel de creații sunt astronomice. Întâmplarea face că, rețeta din spate continuă să fie una de succes, iar anul acesta va continua cu Call of Duty WWII.

Construit în jurul evenimentelor din Europa în cel de-al doilea război mondial, Call of Duty WWII va fi disponibil pentru PlayStation 4, Xbox One și PC începând cu data de 3 noiembrie. Fiecare luptă reprodusă in-game va încerca să fie cât mai apropiată de un conflict armat din perioada 1944 – 1945. Deși experiența single player va fi una destul de complexă și se va desfășura pe mai multe fronturi, scopul unic va fi înfrângerea nemților printr-o varietate foarte mare de medii.

Din câte se pare, intriga din Call of Duty WWII va consta în câteva momente din debarcarea din Normandia. Practic, același episod dramatic pe care l-ați văzut în Band of Brothers și Saving Private Ryan va fi din nou transpus într-un joc video. Prima oară când s-a mai întâmplat acest lucru a fost în 2002, odată cu Medal of Honor: Allied Assault și Frontline.

Printre actorii din rolurile principale cu care veți interacționa în noul proiect dezvoltat de Sledgehammer Games se numără Josh Duhamel, pe care s-ar putea să-l știți din Las Vegas sau Transformers și Jeffrey Pierce din Bosch sau jocul video The Last of Us. Un beta pentru multiplayer va fi disponibil în câteva luni celor care au făcut precomandă la joc. Nu va lipsi din Call of Duty WWII un mod de joc Nazi Zombies.