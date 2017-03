Totul despre Middle-Earth: Shadow Of War în 16 minute de gameplay

Existau de câteva săptămâni informații referitoare următorul titlu din seria Middle-Earth, dar abia acum aflăm detalii despre Middle-Earth: Shadow Of War.

La momentul lansării, Middle-Earth: Shadow of Mordor a făcut valuri printre pasionații de jocuri de acțiune. Nu de alta, dar au trecut deja câțiva ani de când s-a lansat un nou joc a cărui poveste se desfășoară în universul descris de J.R.R. Tolkien în trilogia Stăpânul Inelelor. Cei de la Warner Bros. se pare totuși că vor să continue să potolească setea amatorilor de mitologie din Middle Earth.

Continuare poveștii din Shadow of Mordor va fi spusă în Middle-Earth: Shadow of War în această vară. Primul trailer pentru noul joc a fost publicat în urmă cu câteva zile de către Monolith Productions. Același dezvoltator a publicat și sesiunea extinsă de gameplay de mai jos. Având în vedere că este vorba de 16 minute la calitate HD, sunt șanse foarte mari să vă lămuriți dacă veți fi sau nu încântați de direcția artistică și stilul vizual al noului joc.

În rolurile principale sunt Talion și Celebrimor, aceleași caractere pe care ați ajuns să le îndrăgiți în primul joc din serie. Aceștia fac un efort supra omenesc pentru a ajunge dincolo de liniile inamice de apărare cu scopul de a motiva armata Mordorului să întoarcă armele către Lordul Întunericului, Sauron. Cei care vor să știe unde se integrează această poveste în universul descris de Tolkien, se pare că acțiunea are loc între evenimentele dintre Stăpânul Inelelelor și Hobitul. Din descrierea oficială a dezvoltatorului, jocul își propune să fie mai bogat, mai personal și cu o lume mai extinsă, în comparație cu primul titlu din serie.

Middle-Earth: Shadow of War se va lansa oficial pe 22 august în Statele Unite și pe 25 august în Europa pentru PlayStation 4, Xbox One și PC. Pentru că este un titlu de tip Xbox Play Anywhere, achiziția unei versiuni digitale pentru Xbox sau Windows 10, se va reflecta în cealaltă variantă primită gratuit.