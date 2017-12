Filmele dramă ocupă un loc aparte în topul cinefililor și 2017 le-a oferit dramă din plin. Sunt câteva filme de dramă 2017 care chiar merită puțin din timpul tău de la final de an și îți voi spune și de ce.

Filmele dramă au cucerit oamenii încă de la începuturile cinematografiei ca cea mai populară formă de divertisment. Deși de-a lungul timpului multe filme au fost integrate în această categorie, chiar și în acest an, deși nu-și găseau locul aici, există câteva filme dramă 2017 care au reușit să se detașeze de celelalte prin poveste, personaje, tematică și, de ce nu, final.

Îmi plac unele filme de dramă, deși prietenii îmi spun că sunt ”filme plângăcioase”. Sunt mai mult de atât. Din ele poți învăța mai multe decât o faci din restul filmelor, înveți lucruri despre viață și oameni, în general. Filmele sunt o formă de divertisment, da, dar măcar să fie unul de calitate și pe care nu-l preferi doar ca să treacă timpul. Plus că multe ecranizări din acest gen sunt inspirate din viața reală sau pleacă de la o carte cunoscută deci e drăguț să vezi varianta imaginată de regizor.

În orice caz, de la cel De-al Doilea Război Mondial, până al cel mai bun prieten al omului, câinele, acest filme de dramă 2017 sunt cap de listă în top și o să înțelegi de ce.

Filme dramă 2017: A Dog’s Purpose

Tuturor ne plac filmele cu căței, gândește-te doar la Hachiko. Nu are același impact ca cel din urmă, e drept, dar se apropie puțin. Unde mai pui că este și comedie, deși e puțin ciudat să spui dramă lângă comedie. L-am văzut de două ori și am dat-o din râs în plâns, la propriu. Ecranizarea pleacă de la povestea romanului omonim și are în vedere schimbarea pe care ți-o aduce un câine atunci când intră în viața ta și lucrurile pe care le înveți de la el sau împreună cu el, în special iubirea și devotamentul.

Filme de dramă din 2017: Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor

Un film dramă românesc chiar reușit, care spune povestea unui văduv și deciziile pe care trebuie să le ia ca Meda, fata pe care o are în asistență maternală, să rămână cu el. Nu e ușor să ai un venit constant și cât de cât ”uman” când ești tăietor de lemne, dar statul nu ține cont de asta, astfel că Doru este forțat să caute modalități ilegale pentru a face bani și apelează la braconaj. Ecranizarea prezintă povestea unui bărbat respectabil și cu principii, care se transformă într-un infractor, din dorința de a face bani pentru fiica sa.

Filme dramă 2017 românești: Un pas în urma serafimilor

Că tot există numeroase discuții despre preoți corupți și o ortodoxie în care fiecare își vede interesul, filmul prezintă povestea unui tânăr care dă la un seminar teologic, în dorința de a deveni preot. Gabriel și alți trei băieți ajung băieții problemă ai liceului, în încercarea lor de a rezista în seminarul teologic ortodox, care nu este ghidat chiar de Biblie, ținând cont că valorile pe care preoții profesori le insuflă sunt minciuna, furtul și trădarea.

Filme de dramă din 2017 cu război: Dunkirk

Filmele cu și despre război, mai ales cele care ecranizează cele două Războaie Mondiale, sunt filmele în care dai piept cu istoria crudă și îi mulțumești lui Dumnezeu că nu le-ai prins. Dunkirk arată trupele britanicilor și aliaților cum sunt înconjurați de inamici și forțate să lupte pentru propria lor viață. Când vine vorba de viață sau de moarte nimeni nu mai gândește limpede, mai ales că nu te afli la tine-n țară, pe un teren în care să te simți acasă.

Filme dramă 2017 pe care să le vezi: Mudbound

Ecranizarea filmul aduce în prim-plan tot cel de-al Doilea Război Mondial, doar că în mediul sud-american. Filmul dramă spune povestea a două familii care nu prea au lucruri în comun decât terenul comun. Cu o familie care nu este obișnuită cu munca agricolă, dar care aspiră și își dorește altceva de la viață, și cu una care lucrează pământul de generații întregi, filmul scoate esențialul din barierele sociale. În orice caz, venirea războiului strică planurile și sunt nevoiți să dea piept cu realitatea.