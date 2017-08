Tim Cook a dezvăluit iPhone 8 fără să vrea printr-o poză

CEO-ul Apple nu este cea mai activă persoană pe Twitter, dar o nouă poză s-ar putea să fi dezvăluit mai mult decât s-a așteptat cineva despre iPhone 8.

În ultimele săptămâni, am fost bombardați cu informații despre viitorul smartphone Apple. Până la această oră, majoritatea detaliilor de design care vor defini iminentul iPhone 8 au fost confirmate de către o varietate foarte mare de surse. Până acum însă nicio particularitate despre terminal nu a venit de la un oficial Apple.

Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning! pic.twitter.com/lFLW5caYxw

Ieri, pe 24 august, Tim Cook s-a deplasat la o fabrică a celor de la CTS. Compania americană este responsabilă de realizarea unor sisteme de testare pentru produsele Apple. CTS este un partener vechi al gigantului din Cupertino, iar vizita nu este neapărat un subiect de discuție. Fascinația a venit însă din imaginea postată pe contul oficial de Twitter al directorului Apple. Nu a durat mult până când internauții ahtiați după zvonuri despre iPhone 8 au început să speculeze pe marginea conținutului buzunarului lui Tim Cook.

Poți vedea în buzunarul său un telefon. E destul de lung, dar nu foarte lat. Raportând dimensiunile ramei la înălțimea lui Cook, mai multe persoane au ajuns la concluzia că este imposibil să fie vorba de un iPhone 7 sau iPhone 7 Plus. Cel mai probabil, aceea este forma unui iPhone 8. În definitiv, nimeni nu ar fi mai îndreptățit să se plimbe cu acest gadget decât CEO-ul companiei producătoare.

Looks like Tim Cook is carrying an iPhone 8 in his pocket. It is too tall to be an iPhone 7 and too narrow to be a 7 Plus 🤔 pic.twitter.com/Oxksy6zdXG

— Asem H. (@UMAD) August 24, 2017