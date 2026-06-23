Vinul care ar putea veni din spațiu: semințe de struguri din Texas pleacă spre Stația Spațială Internațională

Semințele de struguri vor fi expuse radiațiilor cosmice

Experimentul face parte din misiunea TAMU-SPIRIT, o platformă de cercetare dezvoltată de Texas A&M și Aegis Aerospace, gândită ca un fel de campus universitar aflat pe orbită. Platforma va găzdui mai multe proiecte științifice, iar semințele de struguri sunt doar una dintre încărcăturile care vor ajunge în spațiu.

În afara protecției oferite de atmosfera Pământului, semințele vor fi expuse la radiații cosmice timp de aproximativ jumătate de an. Cercetătorii nu urmăresc să le distrugă, ci să observe dacă acest mediu extrem poate provoca mutații genetice care să influențeze ulterior felul în care cresc plantele, cât de rezistente devin sau ce caracteristici pot avea strugurii produși de acestea.

Transportul semințelor a fost pregătit de doi studenți de la Texas A&M, Coby Arnold și Arvind Subramanyam, în cadrul proiectului lor de absolvire. Ei au construit un container special, capabil să ofere suficientă protecție pentru ca semințele să nu fie afectate atât de puternic de radiații încât să nu mai poată germina după revenirea pe Pământ.

Asta nu înseamnă că oamenii de știință se așteaptă automat la rezultate spectaculoase. Mutațiile genetice sunt imprevizibile. Unele pot să nu aibă nicio consecință observabilă, altele pot afecta negativ plantele, însă există și posibilitatea rară ca una dintre ele să ofere un avantaj real, cum ar fi o rezistență mai bună la secetă, boli sau condiții dificile de sol.

De la orbită, direct într-o vie din Texas

După revenirea din spațiu, semințele vor fi plantate la podgoria de cercetare AgriLife Research de la Thomas Ranch, în centrul statului Texas. Acolo, specialiștii le vor cultiva alături de un lot de control, format din semințe identice care nu au fost trimise niciodată în spațiu.

Comparația va fi esențială. Cercetătorii vor urmări diferențe în ritmul de creștere, dezvoltarea viței-de-vie, rezistența plantelor, calitatea strugurilor și profilul genetic al acestora. Practic, fiecare eventuală schimbare va trebui analizată atent pentru a vedea dacă poate fi legată de perioada petrecută pe orbită sau dacă este doar o variație naturală.

Trei soiuri de struguri destinate vinului au fost alese pentru această misiune, tocmai pentru că se adaptează bine la condițiile dificile din Texas. Sunt soiuri care pot face față mai ușor secetei, bolilor și caracteristicilor aparte ale solului local, iar această rezistență de bază le face candidați mai buni pentru un experiment atât de neobișnuit.