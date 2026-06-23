Vinul care ar putea veni din spațiu: semințe de struguri din Texas pleacă spre Stația Spațială Internațională
Un pahar de vin roșu ar putea avea, peste câțiva ani, o poveste greu de egalat. Nu vorbim despre o cramă ascunsă într-un castel european sau despre un terroir rar, ci despre semințe de struguri care urmează să petreacă aproximativ șase luni pe orbită, la bordul Stației Spațiale Internaționale.
Cercetătorii de la Texas A&M trimit sute de semințe de viță-de-vie în spațiu într-un experiment care îmbină horticultura, genetica și explorarea cosmică. După ce se vor întoarce pe Pământ, acestea vor fi plantate și comparate cu semințe identice, păstrate în condiții normale. Miza este una științifică, dar și una care stârnește imaginația oricărui pasionat de vin: apariția primelor sticle produse din struguri crescuți din semințe care au părăsit planeta.
Semințele de struguri vor fi expuse radiațiilor cosmice
Experimentul face parte din misiunea TAMU-SPIRIT, o platformă de cercetare dezvoltată de Texas A&M și Aegis Aerospace, gândită ca un fel de campus universitar aflat pe orbită. Platforma va găzdui mai multe proiecte științifice, iar semințele de struguri sunt doar una dintre încărcăturile care vor ajunge în spațiu.
În afara protecției oferite de atmosfera Pământului, semințele vor fi expuse la radiații cosmice timp de aproximativ jumătate de an. Cercetătorii nu urmăresc să le distrugă, ci să observe dacă acest mediu extrem poate provoca mutații genetice care să influențeze ulterior felul în care cresc plantele, cât de rezistente devin sau ce caracteristici pot avea strugurii produși de acestea.
Transportul semințelor a fost pregătit de doi studenți de la Texas A&M, Coby Arnold și Arvind Subramanyam, în cadrul proiectului lor de absolvire. Ei au construit un container special, capabil să ofere suficientă protecție pentru ca semințele să nu fie afectate atât de puternic de radiații încât să nu mai poată germina după revenirea pe Pământ.
Asta nu înseamnă că oamenii de știință se așteaptă automat la rezultate spectaculoase. Mutațiile genetice sunt imprevizibile. Unele pot să nu aibă nicio consecință observabilă, altele pot afecta negativ plantele, însă există și posibilitatea rară ca una dintre ele să ofere un avantaj real, cum ar fi o rezistență mai bună la secetă, boli sau condiții dificile de sol.
De la orbită, direct într-o vie din Texas
După revenirea din spațiu, semințele vor fi plantate la podgoria de cercetare AgriLife Research de la Thomas Ranch, în centrul statului Texas. Acolo, specialiștii le vor cultiva alături de un lot de control, format din semințe identice care nu au fost trimise niciodată în spațiu.
Comparația va fi esențială. Cercetătorii vor urmări diferențe în ritmul de creștere, dezvoltarea viței-de-vie, rezistența plantelor, calitatea strugurilor și profilul genetic al acestora. Practic, fiecare eventuală schimbare va trebui analizată atent pentru a vedea dacă poate fi legată de perioada petrecută pe orbită sau dacă este doar o variație naturală.
Trei soiuri de struguri destinate vinului au fost alese pentru această misiune, tocmai pentru că se adaptează bine la condițiile dificile din Texas. Sunt soiuri care pot face față mai ușor secetei, bolilor și caracteristicilor aparte ale solului local, iar această rezistență de bază le face candidați mai buni pentru un experiment atât de neobișnuit.
Oamenii de știință vor trebui totuși să aibă răbdare. Vița-de-vie nu oferă rezultate peste noapte, iar echipa estimează că ar putea dura patru sau cinci ani până când plantele crescute din semințele trimise în spațiu vor produce suficienți struguri pentru vinificație. Abia atunci se va putea vorbi serios despre un vin cu origine cosmică.
Lomanto, soiul texan cu o istorie care a salvat podgoriile Europei
Unul dintre soiurile alese pentru călătoria spațială este Lomanto, o varietate cu o istorie aparte. A fost creată la începutul secolului XX de horticultorul T.V. Munson, cunoscut drept una dintre figurile importante ale viticulturii texane.
Numele lui Munson este legat de una dintre cele mai mari crize din istoria vinului european. La sfârșitul secolului al XIX-lea, filoxera, o insectă microscopică asemănătoare afidelor, a distrus o mare parte dintre podgoriile Franței. Soiurile americane și hibrizii dezvoltați în Texas, mai rezistenți la acest dăunător, au fost folosiți pentru altoirea viței europene și au contribuit la salvarea unor regiuni viticole care păreau condamnate.
Tocmai de aceea, alegerea soiului Lomanto are și o componentă simbolică. O viță-de-vie care a ajutat cândva industria vinului să treacă peste o criză uriașă ar putea contribui acum la înțelegerea modului în care plantele reacționează la unul dintre cele mai dure medii posibile.
Experimentul nu este doar despre o viitoare sticlă de vin cu o etichetă spectaculoasă. El poate ajuta la dezvoltarea unor plante mai rezistente pentru agricultura de pe Pământ, dar și la pregătirea unor viitoare misiuni spațiale de lungă durată. Într-o zi, plantele nu vor fi importante doar pentru hrana astronauților, ci și pentru oxigen, echilibrul psihologic și posibilitatea de a construi habitate autosuficiente departe de Terra.
Până atunci, cercetătorii din Texas au un obiectiv simplu și fascinant: să afle dacă spațiul poate lăsa o amprentă bună asupra unei semințe de strugure. Iar dacă răspunsul va fi da, primul vin obținut din plante care au trecut prin spațiu ar putea deveni una dintre cele mai neobișnuite povești din lumea viticulturii.