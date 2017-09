Cel mai important anunț pentru utilizatori Nokia e despre Android Oreo

În mod oficial, a fost anunțată tranziția tuturor telefoanelor Nokia la Android Oreo 8.0 de către unul dintre directorii HMD Global.

Nokia a reintrat anul acesta pe piața smartphone-urilor cu câteva modele cu specificații decente și un design atrăgător. Cu nume simple precum Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 sau Nokia 8, toate telefoanele au avut în comun un singur lucru. La momentul lansării, au rulat o versiune curată de Android Nougat, exact așa cum o vezi pe dispozitivele Nexus sau Pixel.

Acest detaliu este foarte important, deoarece facilitează aducerea versiunilor noi ale sistemului de operare pe dispozitive într-un ritm mai alert.

După ce au reușit să se adreseze tuturor segmentelor de piață cu terminale entry-level, mainstream și high-end, cei de la HMD Global trebuie să-și mențină publicul. Lansarea de terminale noi la intervale regulate este foarte importantă, dar utilizatorii de Android au început să pună preț pe accesul la noile versiuni ale sistemului de operare lansat de Google. Asta înseamnă că foarte mulți au fost curioși dacă recentele creații Nokia vor trece vreodată la Android Oreo.

Răspunsul pe marginea acestui subiect a venit printr-o postare pe Twitter realizată de Juho Sarvikas. Postarea poate fi văzută în întregime mai jos, dar ideea este una cât se poate de simplă. Toate smartphone-urile Nokia vor beneficia de update-ul la Android Oreo. Directorul de produs din cadrul HMD Global a ținut să menționeze expre că Nokia 3 este de asemenea inclus pe lista celor care vor avea parte de actualizări.

În mod previzibil, Juho Sarvikas s-a ferit să menționeze vreun termen pentru lansarea actualizărilor, dar același gest a fost făcut de toate companiile care au făcut anunțuri similare în ultima săptămână.

All of our smartphones will upgrade to Oreo, Nokia 3 included. No comments yet on timing so that I don’t get into trouble ?.

— Juho Sarvikas (@sarvikas) September 2, 2017