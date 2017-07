Nokia 3: Un telefon de buget care își face treaba fără să vrea să te impresioneze [PLAYTEST]

Nokia 3 este varianta de bază dintre cele trei modele cu care brandul și-a făcut intrarea pe piața telefoanelor cu Android, mai târziu decât mai devreme, dar mai bine decât niciodată.

Ca orice alt fan al numelui Nokia, trebuie să încep articolul într-un mod clișeic și să-mi amintesc de telefoanele Nokia pe care le-am butonat în copilărie. Într-adevăr, am avut parte de câteva astfel de telefoane, chiar dacă am mai avut și un Motorola sau un Sagem pe la o vreme. Până la primul smartphone, Nokia a fost brandul de care am fost legat, dar de care m-am despărțit destul de repede, cu o oarecare părere de rău.

Nokia a pierdut nu doar un tren, ci mai multe, în timpul în care a ales să meargă pe mâna Microsoft în defavoarea Android. Telefoanele respective au fost lăudate de unii, o minoritate prea mică pentru un business atât de mare, astfel că au fost trase, într-un final, pe linie moartă. Iar din cenușa brandului s-a renăscut Nokia sub egida HMD Global. Nokia 3 este varianta cu specificațiile basic dintre noile modele apărute pe piață, 3, 5 și 6. Sunt curios care este raționamentul în ceea ce privește numerele alese, dar nu despre asta vorbim acum.

Nokia 3 la prima vedere

Nokia 3 se prezintă ca un telefon care vrea să-și facă treaba și care n-are de gând să te impresioneze. Când vine vorba de design, acesta este destul de simplu, poate un pic prea simplu pe alocuri. Telefonul este plăcut de ținut în mână, deși spatele mătuit are tendința de a-ți face smartphone-ul să zboare din mână, în cadrul primelor utilizări. Te obișnuiești repede și te vei bucura de faptul că telefonul nu este un magnet de amprente, așa cum se întâmplă cu multe device-uri nou lansate, foarte lucioase și foarte ușor de murdărit.

La capitolul specificații, lucrurile sunt destul de simple: Nokia 3 are la bază un procesor quad-core de 1,4GHz, modelul Mediatek NT6737, la care adăugăm 2GB de memorie RAM. Ecranul IPS LCD are diagonala de 5 inci și rezoluția de 1280 x 720 pixeli, în vreme ce camera foto principală a telefonului are un senzor de 8MP și filmează la 720p. Și camera secundară are tot un senzor de 8MP. Bateria are o capacitate de 2630mAh.

Android pur și un viitor upgrade

Smartphone-ul vine la pachet cu Android 7.0 Nougat, ceea ce pentru un telefon de buget mi se mare foarte bine. Probabil cea mai plăcută impresie pe care mi-a făcut-o smartphone-ul după configurarea inițială a fost să descopăr că nu vine la pachet cu bloatware și nici cu vreo interfață specială pentru sistemul de operare. Dacă ești în căutarea unui telefon care să nu te enerveze cu 20 de aplicații inutile, dintre care pe 15 să nu le poți dezinstala, atunci ești pe drumul cel bun. Bonus: până la finele lui august, telefonul va beneficia de un upgrade către 7.1.1, astfel că va ajunge la zi cu actualizările.

Mici probleme și neajunsuri

Telefonul face cam tot ceea ce te-ai aștepta să facă un smartphone de buget, doar că apar uneori și probleme. Nu m-am avântat la multitasking serios pentru că știam că nu stă în construcția telefonului să facă asta, dar am preferat să lucrez cu SwiftKey în locul tastaturii standard. Orice tastatură standard cu care vine un telefon mi se pare groaznică și fac rapid trecerea către această soluție. Cu Nokia 3, însă, am suferit puțin de un sindrom care te poate face, uneori, să vrei să scapi de telefon. În Messenger, cu precădere, începi să scrii și termini acum, dar telefonul mai are nevoie de o secundă până să te prindă din urmă. Dacă lagul din aplicații lipsește în general, cu SwiftKey, cel puțin, se simte.

Camera principală este bună în condiții de lumină naturală, dar nu e ceva ce ai vrea să folosești seara sau în condiții de lumină artificială. Din păcate, telefonul nu știe să filmeze la 1080p, deși asta ar trebui să devină un standard pentru industrie. Despre camera secundară nu am să vorbesc prea multe: deși are tot un senzor de 8MP, se comportă mai degrabă ca o cameră de 2 megapixeli.

Ecranul, în schimb, nu dezamăgește. Am avut oarecare reticențe în privința sa când am văzut că are rezoluția de 1280 x 720 pixeli, dar de data asta n-a fost o problemă că nu am avut la dispoziție o rezoluție Full HD. Nici bateria nu dezamăgește, nu te lasă la greu în mijlocul zilei și, dacă nu utilizezi telefonul la capacitate maximă, ai șanse destul de mari să-l folosești și a doua zi până să-l încarci.

Nokia 3 nu are de gând să te impresioneze cu vreo funcție specială sau cu un design ieșit din comun. La acest capitol, telefonul este chiar destul de simplu, însă asta nu e un lucru rău. Pe lângă toate telefoanele care depășesc recorduri de prețuri, Nokia 3 se adresează celor care vor să se bucure încă o dată de numele pe care l-au îndrăgit ani la rând, dar care n-ar vrea să cheltuie o avere pentru un nou smartphone. Cât dai, atât primești, iar asta nu e o afirmație negativă în vreun fel, ba din contră.

La eMAG, Nokia 3 poate fi găsit la prețul de 799 de lei, AICI.