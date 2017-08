Nokia 8 lansat oficial – preț, specificații și disponibilitate

După o serie de zvonuri ce s-au întins pe mai multe luni, Nokia 8 a fost lansat oficial și au fost făcute publice toate detaliile de preț, specificații și disponibilitate.

HMD Global este o companie fondată dintr-o serie de foști angajați Nokia. În același timp, este compania care la ora actuală are dreptul unic de a lansa dispozitive noi sub brandul finlandez. Din acest motiv, nu este nici o surpriză faptul că a anunțat în mod oficial lansarea Nokia 8. Primul vârf de gamă al companiei după o pauză de câțiva ani, acest aparat nu este neapărat spectaculos vizual, dar are niște atuuri importante.

Nokia 8 lansat oficial – Specificații

După lungi speculații pe marginea unui eventual vârf de gamă, HMD Global a adus la interval Nokia 8. Ilustrat în imaginile alăturate, terminalul are specificații care se aliniază cu alte telefoane de top ale momentului. Configurația internă ascunde o combinație dintre un Snapdragon 835, 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Partea din față este acoperită cu un ecran de 5,3 inci cu o rezoluție nativă QHD. Panoul este protejat cu Corning Gorilla Glass 5. Tot la interior, se ascunde un acumulator de 3090mAh compatibil cu tehnologia de încărcare rapidă Qualcomm Quick Charge 3.0.

Nokia 8 aduce din nou la înaintare asocierea cu Carl Zeiss. Telefonul are două camere principale, una de 13 megapixeli color dotată cu stabilizare optică și o a doua cu un senzor monocrom. Pe partea frontală are un alt senzor foto/video de 13 megapixeli cu phase detection autofocus. Toate vor colabora pentru un nou format de conținut foto/video intitulat bothie. O evoluție a selfie-ului clasic, bothie constă într-un flux video ce include pe jumătate de ecran o filmare cu camera principală și în a doua jumătate un flux video cu camera frontală. Pentru ca HMD Global să se asigure că vom îmbrățișa această idee nu foarte originală, filmările bothie pot fi postate cu ușurință pe Facebook sau YouTube.

Tot la capitolul picanterii, intră un sistem format din trei microfoane ce a fost inițial integrat în camera de VR Nokia Ozo. Acesta înregistrează sunet spațial la 360 de grade ce ar trebui să fie destul de spectaculos dacă îl asculți cu căștile pe urechi dintr-un flux live de pe Facebook. Pe ecran, deși vorbim de un LCD, va exista o zonă always-on (mereu aprinsă) cu informații utile precum oră, vremea probabilă, apeluri recente, sms-uri și email-uri. Pe viitor, vor fi incluse și notificări de la rețele sociale.

Nokia 8 lansat oficial – preț și disponibilitate

Noul Nokia 8 va ajunge în magazine la prețul de 599 de euro începând cu luna septembrie a acestui an. Din start, ar trebui să fie disponibil în magazinele operatorilor autohtoni și să poată fi achiziționat atât la preț întreg, cât și subvenționat.