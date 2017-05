Telefoane Motorola: ce noutăți ne pregătește compania în acest an

Motorola se pregătește de lansarea a nouă telefoane noi în acest an, ceea ce înseamnă că acestea vor acoperi o gamă mare de preferințe, adresându-se atât entuziaștilor, cât și cumpărătorilor mai exigenți, care urmăresc valoarea unui produs.

O imagine a unui slide care conține nouă noi telefoane Motorola a stârnit apariția a numeroase zvonuri. Conform acestora, gama de produse pe care compania le va lansa în acest an va completa colecțiile existente (E, G, X și Z), dar le va și îmbogăți cu o linie nouă, Moto C (despre care am detaliat aici), care promite să se adreseze preferințelor segmentului de utilizatori entry-level.

Deși nu ne șochează reîntoarcerea pe piață a dispozitivelor din aceste colecții mai vechi, noua lansare, Moto C, ne intrigă peste măsură. Conform imaginii apărute online, telefoanele Motorola din această gamă vor pune la dispoziția cumpărătorilor „esențiale nelimitate”, sintagmă care poate însemna orice, potrivit androidcentral.com. Ne așteptăm totuși să avem de a face cu un model prietenos din punctul de vedere al prețului care se adresează acelor utilizatori care nu se așteaptă la lucruri precum Moto Mods sau la alte funcții ieșite din comun. Însă totul depinde de înțelesul pe care compania îl atribuie cuvântului „esențial”.

De asemenea, așteptăm cu nerăbdare câteva noi funcții ale colecțiilor existente deja în gama telefoanelor Motorola, precum 3D Glass pentru Moto X (care promite „perfecțiune nelimitată”) și introducerea unei camere duale în Moto GS din 2017, model care pare să aibă scopul de a înlocui Moto G5-ul și Moto G5+.

Momentan nu există niciun zvon cu privire la data oficială de lansare a acestor telefoane Motorola, dar dacă luăm în considerare sursa imaginii care a apărut online, ne așteptăm ca planurile prezentate în slide să se adeverească pe parcursul acestui an.