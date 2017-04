Seria Moto C ar putea include cele mai ieftine telefoane Motorola

Motorola are o tradiție destul de impresionantă când vine vorba de producția de telefoane, dar doar prin intermediul Moto C se vor adresa segmentului entry-level.

După ce a fost o companie de sine stătătoare și a lansat unele dintre primele telefoane mobile, Motorola a intrat în portofoliul celor de la Google. Între timp, ce a mai rămas din bătrâna companie este acum deținut de Lenovo. Partea bună a acestor tranziții este că fanii brandului au în continuare posibilitatea să-și cumpere un terminal capabil cu litera M stilizată pe spate.

Portofoliul Motorola gravitează la această oră în jurul a două serii importante de produse. Moto G5 este una dintre cele mai impresionante creații recente ale sale, în timp ce seria Moto E include terminale mainstream pentru cei fără pretenții foarte mari. Conform unei noi serii de zvonuri publicate recent de VentureBeat, compania va dedica un volum semnificativ de atenție segmentului entry-level cu câteva telefoane surprinzător de ieftine.

Modele din gama Moto C vor fi cele mai ieftine telefoane mobile create de Motorola. Cu un pic de noroc, s-ar putea să fie și cele mai ieftine care vor ajunge pe piață preinstalate cu Android 7.0 Nougat. În rest, configurația lor nu va fi una de care să fii mândru, dar acest detaliu s-ar putea să conteze mai puțin pentru publicul țintă al noilor aparate.

Inițial, vom vorbi de două terminale, Moto C și Moto C Plus. Deși ați crede că acestea vin la pachet cu diagonale diferite, diferențele vor fi de fapt la nivelul configurației. Atât Moto C, cât și Moto C Plus vor avea o diagonală de 5 inci, cu mențiunea că modelul standard va avea o rezoluție de 800 x 480 de pixeli, în timp ce fratele său mai capabil va face saltul la un panou HD 720p. La interior se va ascunde un procesor quad core la 1,3 GHz pe 64 de biți și 1GB sau 2GB RAM, în funcție de variantă. Conectivitatea 3G va fi implicită, dar doritorii vor putea obține versiunea cu 4G LTE. Memoria internă va fi de 8 sau 16GB, cu posibilitatea extinderii prin carduri microSD.

Partea de captură a Moto C constă într-o cameră de 5 megapixeli pe spate și una frontală de 2 megapixeli. Moto C Plus va avea o cameră principală de 8 megapixeli și aceeași cameră de 2 megapixeli pentru selfie-uri. Bateriile folosite vor fi de 2350mAh și 4000 mAh în modelul C Plus. Culorile disponibile sunt cele pe care le puteți vedea în imaginea de mai sus, negru, roșu, argintiu și auriu.