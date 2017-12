Star Wars: The Last Jedi va rula și în spațiu special pentru astronauți

Star Wars este cel mai așteptat film al anului, dar nu doar cei de pe Pământ îl așteaptă cu sufletul la gură, ci și astronauții de pe Stația Spațială Internațională.

Star Wars: The Last Jedi apare în cinematografele din întreaga lume, dar NASA confirmă că nu doar cei de pe Pământ se vor bucura de cele câteva zeci de minute pline de aventură, ci și cei din spațiu. Mai exact, astronauții aflați în misiune pe Stația Spațială Internațională (ISS) se vor bucura de film, la câteva sute de kilometri deasupra Pământului, folosind unul dintre laptopurile sau proiectorul de la bord.

Vizionarea filmelor la bordul ISS nu este neobișnuită, ținând cont că stația spațială este dotată cu o bibliotecă digitală cu peste 500 de titluri, de la cele mai vechi, la cele mai noi. La bord există un cinema improvizat, care umple timpul liber al astronauților. Sală de proiecție a fost organizată ad-hoc, folosind ecranul pe care sunt proiectate video-conferințele la care participă astronauții și un laptop prin care este asigurată conexiunea către proiector.

Unul dintre purtătorii de cuvânt ai NASA a confirmat planul, deci lucrurile sunt clare. În timp ce „pământenii” vor viziona Star Wars: The Last Jedi în cinematografele obișnuite, banale, astronauții se vor bucura de război printre stele.

Nu se știe încă dacă astronauții vor putea vedea filmul înainte ca acesta să apară în cinematografele din lumea întreagă, însă, chiar dacă o vor face înaintea noastră, cu siguranță nu vor da nimic din casă. În orice caz, cel mai așteptat film de la sfârșit de an, Star Wars: The Last Jedi e deja în cinematografe, chiar și în România.

Vine la doi ani după ultimul episod din această serie și vei vedea continuarea poveștii, când Rey ajunge să-l întâlnească pe Luke Skywalker și va încerca să-l convingă să lupte alături de Rezistență.