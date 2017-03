Sezonul 7 din Game of Thrones primește un trailer oficial

Mai sunt câteva luni până la premiera sezonului 7 din Game of Thrones, dar cei de la HBO au început deja să promoveze intens sezonul 7.

Mai e puțin și se încheie Game of Thrones. Cel mai îndrăgit serial din toate timpurile și unul care a depășit numeroase recorduri de piraterie, mai are doar 13 episoade. Acestea vor fi împărțite în două sezoane, de câte 7, respectiv 6 episoade. Momentan, ne pregătim cu interes pentru premiera sezonului 7 despre care nu se cunosc foarte multe detalii.

Cum s-a întâmplat încă de la primul sezon din Game of Thrones, finalul sezonului trecut ne-a ridicat foarte multe întrebări și ne-a lăsat în suspans. Nu este ca și cum Jon Snow a murit la final, dar au fost câteva puncte culminante care au rămas în aer.

În orice caz, mai jos puteți vedea primul teaser trailer pentru sezonul 7 din Game of Thrones. Acesta nu include neapărat secvențe importante de acțiune, dar ne ajută să ne aducem aminte care este poziția actuală în film a personajelor preferate. Jon Snow, ce pare să fie unul dintre personajele principale ale întregii epopei, tocmai a ajuns în cetatea Winterfell. Mama dragonilor se află în poziția de a se pregăti să cucerească King`s Landing. Cersei Lannister, după ce a avut foarte mult de suferit în sezonul 6, este mândra deținătoare a tronului.

De multe ori am auzit în cele șase sezoane din Game of Thrones că se apropie iarna cea mare. Dacă luăm ca referință respirația vizibilă a lui Cersei de la finalul clipului, este evident că iarna a sosit în tărâmul imaginar detaliat de George R.R. Martin în cățile sale. Pentru ca mesajul să fie și mai clar, ochiul unui White Walker ne atrage atenția în trailer că vom avea parte de multă acțiune în acest penultim sezon de Game of Thrones.

Sezonul 7 din Game of Thrones va avea premiera pe 16 iulie.