Sezonul 7 din Games of Thrones are o dată de lansare

Sezonul 7 din Game of Thrones este așteptat cu sufletul la gură de fanii serialului produs de HBO, iar acesta tocmai a beneficiat de o dată de lansare.

Sunt foarte multe motive să îndrăgiți Game of Thrones. Unul dintre cele mai scumpe seriale realizate vreodată are o distribuție de invidiat, o poveste spectaculoasă și foarte multă acțiune. Din păcate, se apropie cu pași repezi de final, iar sezonul 7 din Game of Thrones va fi penultimul. În contextul în care povestea din serial a ajuns mai departe decât ceea ce vedem în cărțile publicate pe marginea aceluiași subiect, interesul fanilor este și mai mare.

De obicei, fiecare sezon nou din Game of Thrones a avut premiera la finalul lunii martie sau începutul lunii aprilie. În urmă cu câteva luni anunțam că, din cauza încălzirii globale s-au înregistrat întârzieri semnificative la filmările noului sezon. Ideea este că aveau nevoie de zăpadă, iar aceasta nu s-a mai găsit în zonele în care erau programate filmările.

Se pare că totul este acum în regulă. Filmările pentru sezonul 7 din Game of Thrones s-au încheiat, iar procesul de producție al episoadelor se află pe ultima sută de metri. Din acest motiv, cei de la HBO au decis să dezvăluie data premierei prin intermediului unei sesiuni de streaming live pe Facebook. Dintr-un punct de vedere, evenimentul a fost unul destul de banal, pe lângă faptul că s-a întins pe o perioadă mult mai lungă decât era programat. Ideea de a folosi un cub de gheață ce era topit cu niște aprinzătoare pentru a dezvălui data premierei se pare că nu a fost cea mai inspirată.

În orice caz, noul sezon din Game of Thrones va avea premiera pe 16 iulie la HBO. Acesta va fi mai scurt decât sezoanele anterioare care s-au încadrat în 10 episoade. În schimb, va avea doar 7 episoade. Povestea îndrăgitelor personaje se va încheia în 2018 cu sezonul 8 format din 6 episoade.