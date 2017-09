SanDisk a lansat primul card microSD de 400GB

Cei mai mulți dintre noi nu ar trebui să mai ducă lipsă de spațiu de stocare pe mobil, dar noul microSD SanDisk de 400GB este o investiție pe termen lung.

Memoria internă oferită de majoritatea telefoanelor moderne a atins niște praguri impresionante în ultimii câțiva ani. Poți să achiziționezi un iPhone 7 sau Galaxy Note 8 cu până la 256GB, iar dacă nu ai avut bani la început, există de mai bine de un an posibilitatea cumpărării unui card cu aceeași capacitate.

În condiții normale de utilizare, este aproape imposibil să umpli 256GB de spațiu cu filmări și poze. Cu toate acestea, au apărut câteva zvonuri cum că iPhone 8 ar putea fi primul telefon cu 512GB de memorie internă. Până când vor confirma sau infirma cei de la Apple acest detaliu, SanDisk a anunțat cel mai spațios card microSD din lume.

Ilustrat în imaginea de mai sus, acesta nu este cu nimic mai deosebit vizual față de alte carduri de pe piață de același tip. Pe lângă combinația de gri și roșu, fața primului card de 400GB este acoperită cu câteva embleme menite să atragă atenția asupra detaliilor tehnice.

Cardul microSD de mai sus are o capacitate de 400GB și face parte din familia de medii de stocare SanDisk Ultra Plus UHS-I. Are clasa 10 și ar trebui să fie compatibil cu orice cititor de carduri microSD XC. Modelul anterior din aceeași serie a avut 200GB și a fost lansat în urmă cu aproximativ doi ani. În condiții ideale, ar trebui să suporte rate de transfer de până la 100MB/s, dar astfel de afirmații trebuie testate. Cei care îl vor folosi pentru instalarea de aplicații se vor bucura de certificarea A1 App Performance Class, un detaliu ce va facilita încărcarea rapidă a programelor instalate pe el.

În final, primul card microSD de 400GB ar trebui să facă o treabă foarte bună în a găzdui 40 de ore de conținut video Full HD. Prețul său de achiziție este de aproximativ 220 de euro. Posesorii de iPhone care vor să-și extindă spațiul de stocare pot profita de noul model de SanDisk iXpand Base cu o capacități de până la 256GB pentru 180 de euro.