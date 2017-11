eMAG are campanie de reduceri, așa că ți-am făcut o listă cu telefoane bune pentru foto-video, conform celui mai respectat test din industrie.

Samsung, iPhone X și telefoane de la Huawei și Google au ajuns în topul celor mai bune pentru cameră. Aici le ai pe toate într-un loc, ca să te decizi mai ușor pe care îl vrei.

Dacă ai ajuns să îți iei telefonul cu tine, în vacanțe, în locul unei camere compacte, știi deja că e suficient de bun pentru amintirile tale. Dar sunt unele și mai bune. eMAG a încheiat Black Friday, dar a venit cu Crazy Days, o campanie cu reduceri foarte bune. Așa că ne-am gândit ce telefoane să-ți recomandăm.

Modele de la Samsung, Apple, Huawei și Google au reușit anul acesta să se claseze cât mai sus în cel mai renumit top: DxOMark.

eMAG listează deja unele dintre cele mai bune telefoane

iPhone X a ieșit impresionant pentru fotografii, pe când Samsung Galaxy Note 8 a fost desemnat capabil pentru zoom. Chiar dacă eMAG nu mai are stoc pentru iPhone 8, e o alternativă și la el. Apple a intrat în top și cu iPhone 8 Plus, telefonul care primise cele mai bune note înainte de telefonul Google și de dispozitivul de la Huawei.

În acest top cinci cu telefoane excelente pentru camera foto mai regăsești Huawei Mate 10 Pro și Google Pixel 2 XL. Încă nu sunt la eMAG, dar au și acestea alternative foarte bune. Ambele rulează Android, dar cel dintâi este optimizat de Huawei, pe când al doilea vine cu software de inteligență artificială dezvoltat de Google.

Samsung Galaxy Note 8 e la preț mic la eMAG

Samsung Galaxy Note 8 vine cu două camere de câte 12 megapixeli cu f/1.7, respectiv f/2.4, filmează 4K și oferă un zoom optic 2x. Are și un sistem de autofocalizare prin detecție de fază, iar imaginile le vezi pe-un ecran de 6,3 inci la rezoluție full HD. În clasamentul DxOMark a înregistrat 94 de puncte.

Punctele forte ale Samsung Galaxy Note 8 sunt zoom-ul până la 4x, niveluri scăzute ale zgomotului de imagine în condiții de luminozitate scăzută, autofocus rapid, stabilizare bună (atât foto, cât și video), balans de alb bun și o expunere rezonabilă în cadru.

Ca minusuri, latitudinea de expunere (dynamic range) nu e foarte bună, pe video nu reproduce foarte bine umbrele și zonele luminoase și oricât de bună e stabilizarea pe video tot are probleme cu mișcarea naturală a mâinii, care devine vizibilă în clipuri.

Telefonul poate fi cumpărat la reducere de la eMAG și dacă vrei un model mai ieftin poți oricând să optezi pentru un Samsung Galaxy S8, lansat în primăvară și care are același senzor.

iPhone X e excelent, dar s-a vândut imediat la eMAG

Șeful eMAG a declarat despre iPhone X că cererea a fost de cinci ori mai mare decât oferta, de unde și stocurile epuizat de acum. Totuși, va reveni. Până atunci, merită să știi cât e de performant.

iPhone X vine cu un ansamblu de două camere de câte 12 megapixeli cu f/1.8 și f/2.4, ambele cu stabilizare de imagine. Folosește detecție de fază și un bliț alcătuit din patru LED-uri pentru o reproducere cât mai bună a culorilor. Filmează 4K și dispune de un mod pentru portrete cu diverse moduri de iluminare (disponibil și pe iPhone 8 Plus). A înregistrat 97 de puncte, dar 101 pentru foto (cel mai mare punctaj de până acum).

Marile plusuri sunt expunerea foarte bună, reproducere corectă a culorilor, conservarea detaliilor la zoom și efectele de defocalizare arată mai natural decât la Galaxy Note 8. Pe video, reproducerea culorilor este la fel de bună, asemenea și expunerea, iar autofocusul este rapid și corect. Stabilizarea e lăudabilă. Minusurile sunt pozele subexpuse, când sunt realizate cu bliț, zgomot de imagine vizibil în video în situații cu lumină redusă și stabilizarea pe video în timpul mersului nu este extrem de eficientă.

iPhone X a intrat la vânzare pe 3 noiembrie, dar stocurile s-au epuizat repede. La eMAG e trecut pe site și-l poți adăuga în coș. Tot de la eMAG poți alege însă unul dintre ultimele modele, cum ar fi iPhone 8 Plus (performanță foto la fel de bună) sau iPhone 7 (cu prețuri foarte mici în campania eMAG). E la preț mic și iPhone Red, o raritate pe piață.

Mari reduceri eMAG la Huawei, iar performant e Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro vine cu sistem dual de camere, de 12 și 20 megapixeli cu f/1.6 pe fiecare. Are un bliț cu două LED-uri și filmează 4K. Beneficiază, de asemenea, de zoom optic 2x și de-o aplicație proprie Huawei. În plus, are un mod monocrom realizat de Huawei în parteneriat cu producătorul de echipamente foto profesionale Leica. Huawei Mate 10 Pro a atins un scor de 97 de puncte (100 pentru foto).

Lista cu puncte pro cuprinde reproducerea foarte bună a detaliilor, cu niveluri scăzute ale zgomotului de imagine, are un autofocus rapid și bun, iar blurarea fundalului este excelentă. La video merită menționate stabilizarea și reproducerea culorilor. La puncte contra, Huawei Mate 10 Pro nu are o expunere corectă de fiecare dată, pe cadre consecutive, și latitudinea de expunere nu-i excelentă pe video, în scenele cu contrast ridicat.

Telefonul va fi la vânzare în România în următoarele săptămâni, până la finalul lunii. Deocamdată, poți consulta lista cu celelalte telefoane Huawei deja listate. Huawei Mate 10 Pro vine în România până la final de lună.

Camera bună pe care nu vei pune mâna (oficial): Google Pixel 2 e la eMAG

Ai putea spune că Google a dat lovitura cu Pixel 2, doar că în România va fi destul de rar, dacă aștepți la mâna Google. Oficial nu va ajunge. Dar e deja la eMAG și la Quickmobile. Altfel, are o singură cameră, 12 megapixeli cu f/1.8, tehnologie dual-pixel pentru autofocus și defocalizarea fundalului, stabilizare optică și un mod pentru portrete. A înregistrat un punctaj de 98.

Google Pixel 2 are o latitudine de expunere bună în toate condițiile, autofocus excelent, balans de alb bun și conservă detaliile foarte bine. Pe video, stabilizarea este eficientă și autofocus e rapid și corect, iar nivelurile de zgomot nu sunt prea ridicate. Ca puncte contra, nu are un zoom prea bun, pierde detalii în condiții cu lumină puțina, iar în video balansul de alb nu este precis de la scenă la scenă și nici latitudinea de expunere nu e lăudabilă.

Telefonul nu a venit oficial, dar eMAG îl are în stoc la un preț bun, sub iPhone X. Există și versiunea mică tot la eMAG, între ele nu e diferență decât la ecran, camera foto e la fel. Mai mult, îl listează și Quickmobile și acest magazin îl are la preț redus.

Lista eMAG cu reduceri și cu modele este destul de mare cât să nu-ți faci griji că nu vei prinde ceea ce dorești. Un top trei alternative la modelele de mai sus ar fi: Samsung Galaxy S8, Huawei P10 Plus și LG G6. Acestea au fost lansate în primăvară, au aproximativ aceiași senzori, diferă aplicațiile și performanța foto-video per total. Toate telefoanele din campania de reduceri eMAG Crazy Days pot fi văzute pe site.