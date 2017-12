HMD Global a adus pe piață un vârf de gamă pentru anul acesta, iar Nokia 8 se ridică la nivelul așteptărilor, în cea mai mare parte.

Am avut ocazia să mă joc o perioadă cu Nokia 8 și am fost, la fel ca în cazul celorlalte modele, mulțumit de ceea ce a reușit să facă HMD Global odată cu revenirea pe piață. Încă mai e loc de îmbunătățiri, dar e și 2018 un an, așa că putem spera și la mai bine. Nokia 6 (2018), spre exemplu, deja pare extrem de promițător, cu ecran 18:9 și cu specificații mai puternice. Revin însă la Nokia 8, pe care-l voi descrie în 8 puncte importante.

Preț: eMAG îl listează la 2.599 de lei. Are un hardware la fel de bun ca modele high-end mai scumpe, așa că îl poți considera un preț bun.

Cele mai importante specificații

Pentru că Nokia 9 e încă un miraj, Nokia 8 e un flagship care face față poziției pe care și-o asumă. Procesorul Snapdragon 835 și cei 4GB de RAM îți dau asigurările necesare că totul va merge strună. Cu placa video Adreno 540 te poți și juca destule jocuri cu cerințe ridicate, iar calitatea ecranului de 5,3 inci nu dezamăgește.

Android pur, așa cum te-ai obișnuit

Așa cum ne-am obișnuit, Nokia 8 vine cu Android pur, varianta 7.1.1. Partea și mai bună e că, începând cu finalul lunii noiembrie, poți și să faci upgrade spre Android Oreo. Experiența curată de Android e binevenită și nici launcher-ul nu dezamăgește. Te obișnuiești repede cu tot ce ai nevoie și ajungi rapid la toate setările, fie că ai nevoie de cele din bara de notificări sau din meniu. Dacă nu vrei să ai de-a face cu o grămadă de bloatware, Nokia e un pariu bun.

Carl Zeiss nu s-a întors pe deplin pe Nokia 8

Camera principală vine cu elemente Carl Zeiss, amintind de parteneriatul de acum ani buni, când producătorul era în topul popularității. Ai la dispoziție doi senzori de 13 MP, însă fotografiile nu sunt impresionante, indiferent că vorbim de cadre largi sau de încercări de macro, unde am descoperit că nu poți focaliza chiar atât de aproape de obiect, așa cum reușesc alte telefoane.

Nici softul camerei nu oferă prea multe opțiuni sau moduri de fotografiat, așa că ești pe cont propriu, în mare parte. Funcția de Bothie mi se pare inutilă, asta pentru că nu sunt cel care filmează ceva și vrea simultan să se filmeze și pe el însuși.

Un amestec de sticlă și aluminiu

Designul telefonului este plăcut. Pe față ai parte de protecție Corning Gorilla Glass 5, în timp ce spatele smartphone-ului este din aluminiu. Marginile laterale sunt rotunjite, astfel că telefonul este ușor de ținut în mână. Ai acces rapid la senzorul de amprentă, amplasat pe partea din față a telefonului.

Ecran generos, margini și mai generoase pe Nokia 8

Ecranul este peste medie, fiind demn de renumele telefonului. Ai parte de o rezoluție foarte bună, de 2.560 x 1.440 pixeli, în vreme ce diagonala este de 5,3 inci. Din păcate, marginile de sus și de jos sunt destul de mari, în timp ce lateralele ar fi putut fi și ele, îngustate. Ecranul LCD are o luminozitate destul de mare, așa că n-ar trebui să ai probleme nici când folosești telefonul într-o zi însorită.

Nokia 8 vine cu OZO Audio

Una din funcțiile speciale ale lui Nokia 8 este oferirea de sunet premium pentru filmări. Atunci când filmezi 4K, telefonul va folosi trei microfoane pentru a capta sunet surround, la 360 de grade. Odată ce ai terminat filmarea, poți să revezi înregistrarea și să asculți sunetele pentru a sesiza diferența.

Baterie bună (cât de cât) și încărcare rapidă

Telefonul îți pune la dispoziție un acumulator de 3.090 mAh. Putea fi mai generoasă, dat fiind că ecranul e 2K. S-ar putea să ți se pară cam puțin, prin prisma specificațiilor pe care le are smartphone-ul, însă și la o utilizare peste medie, tot nu va trebui să alergi după un încărcător. Așa că vei ajunge liniștit acasă. Dacă ești pe fugă, telefonul se va încărca destul de repede, datorită Quick Charge 3.0. În plus, telefonul e dotat cu USB-C.

Nu scăpa un Nokia 8 în apă (spre binele lui)

Ai crede că un telefon care țintește segmentul high-end, în 2017, ar avea rezistență la apă. Din păcate, nu e cazul lui Nokia 8, care are doar protecție IP54. Dacă te prinde ploaia, nu vei avea probleme, deoarece telefonul e splashproof, însă, dacă l-ai scufundat, e posibil să te gândești la un nou dispozitiv.

Per total, Nokia 8 e un telefon bun care se ridică la nivelul așteptărilor. Are câteva avantaje, dar și câteva lipsuri pe care sper să le văd rezolvate în varianta de anul viitor a smartphone-ului.