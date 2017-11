Kim Dotcom e cunoscut pentru opoziția lui față de reguli. După tot felul de proiecte online, acum vrea ceva grandios: un internet alternativ mai bun decât orice există.

Kim Dotcom a fost pe val în 2012 și 2013, cu proiectul Mega. Era un serviciu cloud gândit să schimbe radical modul în care distribui sau stochezi fișiere online. Între timp, a renunțat la proiect, dar pe Twitter se laudă că pregătește ceva masiv pentru online: un internet alternativ scăpat de tirania corporațiilor.

„Rețelele mobile și dispozitivele vor fi pregătite pentru [internetul gândit de Kim Dotcom] în patru-cinci ani. Când va fi live, va fi visul nostru pentru libertatea internetului devenit realitate“, a declarat acesta. „Internetul controlat de corporații în prezent va fi înlocuit de un internet mai buni, care va funcționa la capacitatea ideală pentru sutele de milioane de dispozitive mobile. Va fi condus de oameni, pentru oameni“, a mai spus acesta.

Dotcom nu duce lipsă de cuvinte când își laudă proiectele, dar chestiunea cu internetul este de un real interes pentru americani, care își discută de ceva timp poziția față de neutralitatea pe internet. Altfel spus, toate serviciile și toți utilizatorii ar trebui să beneficieze de acces la internet fără probleme. Doar că e o presiune egală de a pune niște piedici, de-a avea niște abonamente pentru internet mai bun.

Cât despre afacerea lui mai însemnată de până acum, adică, site-ul Mega, acesta încerca să refacă succesul Megaupload. A fost închis de FBI, dar avea peste 50 de milioane de vizitatori zilnici, adică 4% din traficul total de pe Internet, iar Dotcom încă este așteptat în America pentru a fi închis. De fapt, el s-a izolat în Noua Zeelandă, tocmai pentru a nu răspunde pentru acuzațiile aduse. Dotcom, în perioada de glorie a Megaupload, avea un venit de 115.000 de dolari pe zi de pe urma imperiului online.

Să așteptăm, deci, viitorul. Alt-net, poate.

The current corporate Internet will be replaced by a better Internet, running on the idle capacity of hundreds of millions of mobile devices. Run by the people for the people. Breaking net-neutrality will only accelerate the adoption of a new network. But first K.im and Bitcache.

— Kim Dotcom (@KimDotcom) 22 noiembrie 2017