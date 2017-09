Reduceri eMAG: telefoane care vor primi Android Oreo

Android Oreo e cel mai nou sistem de operare dezvoltat de Google. Acesta e deja disponibil producătorilor și în următoarele șase luni vor veni actualizările.

Cu Android Oreo, Google a modificat minimal sistemul de operare, cel puțin în ceea ce privește aspectul și funcționarea, dar a lucrat mai mult la micile detalii care desăvârșesc experiența de folosire. Notificările vor fi mai bune, vei avea mai multe setări pentru WiFi, fonturile (dacă îți pasă de așa ceva) vor fi mai drăguțe, iar bateria ar trebui să fie mai bine economisită.

Până să te bucuri de Android Oreo pe noile dispozitive Pixel de la Google, am ales câteva care sigur vor primi actualizarea și sunt deja în magazinele din România. Poți oricând să alegi un Nokia, deoarece compania care folosește această marcă a spus că va asigura actualizarea la Oreo. De asemenea, Sony deja are dispozitive cu Oreo, depinde când le vedem și pe piața din România.

Cele mai bune telefoane care vor primi Android Oreo

Fără îndoială cel mai așteptat telefon al toamnei, înainte de iPhone 8, a fost Galaxy Note 8. E oficial din 23 august, vine cu un ecran imens, fără margini, camere duale și S Pen pentru cei care nu au uitat încă scrisul de mână. De asemenea, are cel mai puternic procesor disponibil și 6GB de memorie RAM. Poți cumpăra Galaxy Note 8 de AICI.

Fără să fie cel mai performant la momentul acesta, Google Pixel trebuie să fie în topul unei liste cu telefoane cu Oreo. E primul care a primit actualizarea, iar dotările tehnice nu sunt deloc rele, chiar dacă a fost lansat în urmă cu un an. Are 4GB de memorie RAM, 32GB spațiu de stocare, un ecran AMOLED foarte bun și o cameră de 12 megapixeli. Poate fi cumpărat de AICI.

Al treilea e tot un Samsung, pentru că a fost lansat anul acesta și are specificații excelente. E vorba de Samsung Galaxy S8 Plus cu ecran de 6,2 inci (doar puțin mai mic decât cel de pe Galaxy Note 8), are 4GB de memorie RAM și 64GB spațiu de stocare, iar camera foto e excelentă. De asemenea, bateria e mai mare decât cea de pe Note 8. Actualizarea la Oreo ar trebui să vină până la sfârșitul anului. S8 Plus poate fi cumpărat de AICI.

Și tot în seria telefoanelor premium, Mate 9 Pro este o alegere bună. Va primi Oreo, e cel mai bun telefon Huawei lansat în 2016, vine cu 6GB de memorie RAM și 128GB spațiu de stocare, are un ecran AMOLED cu cea mai mare rezoluție, iar camera foto este de 20 megapixeli. Îl poți cumpăra de AICI.

Deși HTC n-a fost cel mai rapid producător care să livreze actualizări, HTC U11 este, totuși, cel mai bun telefon al companiei de anul acesta. Rezistă la apă, are 4GB de memorie RAM, ecranul e de 5,5 inci, iar camera de 12MP. De asemenea, ai 64GB spațiu de stocare și un mod nou de interacțiune cu telefonul: apeși pe margine, ca să controlezi anumite funcții. Poți cumpăra telefonul de AICI.

Telefoane bune pentru Android Oreo, care nu distrug bugetul

LG își făcuse un renume din livrarea rapidă a actualizărilor, dar anul acesta e ceva mai lent. Totuși, LG G6 va fi un telefon cu Oreo cât de curând. A fost lansat în primăvară, are un ecran de 5,7 inci, 4GB de memorie RAM si 32GB de spațiu de stocare. Telefonul se remarcă mai ales prin ecranul 18:9, adică este mai înalt decât altele, ceea ce îl face mai ușor de ținut în mână și ecranul poate fi, implicit, cu diagonală mai mare. Poți cumpăra LG G6 de AICI.

Huawei P10 e unul dintre telefoanele care au făcut impresie bună anul acesta. Camera duală are un senzor monocrom foarte bun, dispune de 4GB de memorie RAM și 64GB spațiu de stocare, iar ecranul de 5,1 inci face din acest telefon unul ușor de folosit chiar și cu o singură mână. Poți cumpăra Huawei P10 într-o nuanță foarte plăcută de verde de AICI.

Acest telefon e doar pentru fani: BlackBerry KeyOne. Are Android, da, are și tastatură fizică, iar producătorul a spus că va oferi actualizarea la Oreo. Altfel, dotările tehnice includ 3GB de memorie RAM, 32GB spațiu de stocare, un ecran de 4,5 inci la baza căruia e tastatura și un design care-ți aduce aminte de telefoanele anilor 2000. Poți cumpăra acest BlackBerry cu Android de AICI.

Și poate cel mai bun telefon pentru ultima versiune a sistemului de operare pe care îl poți cumpăra este iPhone 7. Glumesc, nu are Android, dar îl menționez aici, pentru că Apple a livrat mereu rapid ultima versiune a iOS către telefoanele sale. Este un punct de vedere pe care producători cu Android l-ar putea lua în calcul, mai ales că Oreo a fost prezentat în stadiu beta încă din martie. Oricum, dacă vrei iPhone 7 de 128GB, e disponibil AICI într-o nuanță de roșu, ediție specială.