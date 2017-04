Razer Lancehead e un upgrade demn de gamerii care vor să facă performanță

Compania Razer este sinonimă cu accesorii de gaming pentru profesioniști, iar noul mouse Razer Lancehead nu se dezice de la acest principiu.

Investițiile în accesorii de gaming pot devia cu ușurință în derizoriu, dar oricine are nevoie de un mouse de gaming în care să aibă încredere. Pornind de la această premisă, există foarte multe companii care vă oferă alternative demne de luat în calcul. Dacă nu v-a încântat însă nimic până la această oră sau vă gândiți de mult timp la un upgrade, Razer Lancehead este un gadget care se pretează de minune în sesiuni intense de Call of Duty, Doom, League of Legends sau Heroes of the Storm.

Din momentul în care au apărut primele mouse-uri de gaming, au fost cei care au considerat că nu se pot face astfel de gadgeturi pentru performanță maximă fără fire. Având în vedere reticența celor de la Razer de a lansa modele fără fir timp de foarte mulți ani, lansarea Razer Lancehead este cu atât mai specială. Promovat ca fiind gata de turnee, gadgetul ambidextru este destul de apropiat de designul celorlalte modele ale brandului, dar are câteva particularități ce atrag atenția asupra sa.

În primul rând, poate fi achiziționat în două variante, cu fir sau fără. Diferența este că modelul wireless poate urmări până la 210 inci de mișcare pe secundă, în timp ce versiunea cu fir sare până la 450 de inci pe secundă. De asemenea, modelul cu fir costă doar 80 de dolari, în timp ce eliminarea firului din ecuație vă costă 60 de dolari în plus.

Razer Lancehead în varianta wireless operează pe 2,4 GHz în speranța evitării celor mai multe intereferențe care v-ar putea afecta perfomanța. Ambele modele sunt construite în jurul unui senzor cu o sensibilitate de 16.000 DPI și pot face față un accelerații specificată la 50G, deși la astfel de valori astronomice devine imposibil de cuantificat sau măsurat. În spatele butoanelor principale, există switch-uri mecanice proprietare Razer pentru o experiență plăcută la apăsare și o anduranță sporită. Nu lipsesc butoane programabile în funcție de joc și pentru ajustarea sensibilității.