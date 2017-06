PS4 vs Xbox One: Ce consolă să alegi în funcție de exclusivități

O discuție despre ce consolă este mai bună dintre Xbox One și PlayStation 4 se poate transforma rapid într-una interminabilă. Fiecare fan care preferă una dintre cele două console va veni cu argumente ca să-și susțină cauza. Diferențele de hardware sunt atât de mici încât au devenit irelevante în procesul de alegere a viitorului device de gaming. Tot războiul PS4 vs Xbox One se rezumă la design, controllere, software și exclusivități.

Într-o luptă extrem de acerbă cum este cel de pe piața consolelor de gaming, Sony și Microsoft se întrec acolo unde spațiul le (mai) permite: la jocuri. Performanțele fiecărei variante vârf de linie sunt de top, vorbim aici de 4K și tot tacâmul, astfel că fiecare companie aleargă după exclusivități care să le ofere ceva în plus față de concurență. Dacă Xbox-ul are monopol pe fanii seriei Halo, PlayStation 4 dă lovitura an de an cu câte un sequel Uncharted. Nu există consola perfectă. Mereu vei vrea să joci una dintre exclusivitățile companiei celeilalte. Dacă nu cumva te dau banii afară din casă, nu vei putea să cumperi amândouă device-urile.

PS4 vs Xbox One: Controllere și software

Înainte să trecem la lista de jocuri exclusive, hai să aruncăm o privire asupra versiunilor de console existente pe piață în acest moment. Nu prea mai are rost să vă încurcați cu variantele clasice de Xbox One și PS4. Dacă vreți să mergeți pe mâna Microsoft, alegerea recomandată este un Xbox One S de 1 TB spațiu de stocare. Noua variantă este mai mică și mai compactă față de cea veche și are și suport 4K. Asta dacă vă ține televizorul bineînțeles. În caz contrar, poți opta pentru un PlayStation 4 Pro care vine și el cu suport 4K. Un alt amănunt de luat în calcul atunci când vreți să vă luați consolă este controllerul. Aici totul se rezumă la preferință. Nu este unul mai bun și altul mai prost. Ambele controllere au punctele lor forte și punctele slabe. Depinde de gustul fiecăruia pentru ce optează.

Nu în ultimul rând, trebuie să vă uitați și la sistemele de operare din spatele consolelor. Repet, nu este unul mai bun decât celălalt. Preferințele fiecăruia își vor spune cuvântul. Căutați câteva clipuri de comparație pe YouTube și ar trebui să vă faceți o idee despre sofware-ul din spatele celor două console. Pentru orice eventualitate, aveți unul și mai jos.

PS4 vs Xbox One: O a treia variantă?

Dacă nu ești încă decis ce consolă să-ți alegi, mai ai și o a treia opțiune. Să aștepți. În luna noiembrie a acestui an va apărea pe piață cea mai puternică consolă de gaming. Xbox One X. Cunoscută precedent sub numele de cod Project Scorpio, noul Xbox va fi cu mult peste actualul vârf de gamă al rivalilor de la Sony, PS4 Pro. Avem și o comparație hardware între Xbox One X și PS4 Pro. Mai multe detalii găsiți aici.

Consolă XBOX ONE X PLAYSTATION 4 PRO Preț $499 $399 Dimensiuni 300 x 240 x 60mm 295 x 327 x 55mm Greutate 3.81kg 3.3kg Rezoluție nativă 720p, 1080p, 4K (HDR) 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (select titles), HDR CPU Custom AMD, 2.3 GHz 8-core AMD Jaguar x86-64, 2.1 GHz 8-core GPU 1.17 GHz, 6 TFLOP 911 MHz, 4.20 TFLOP RAM 12GB GDDR5 8GB GDDR5 Stocare internă 1TB 1TB Discuri suportate 4K Blu-ray, DVD Blu-ray, DVD WiFi Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac Rețea cu fir 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet Conectică USB 3.0 (x3), HDMI 2.0b, S/PDIF, IR blaster USB 3.0 (x3), HDMI 2.0a, S/PDIF Transformator Intern Intern Controller Redesigned wireless controller Bluetooth DualShock 4

PS4 vs Xbox One: Exclusivități console 2017

Acum, să trecem la partea cu exclusivitățile. Ele apar anual și sunt de obicei anunțate în cadrul celor mai importante evenimente de gaming. Cum este E3, de exemplu. Microsoft a mizat mereu pe popularitatea seriei Halo, și orice sequel adus la această franciză va ajunge în mod clar numai pe Xbox. Exact la fel se întâmplă și cu seria Forza Motorsport, unul dintre cele mai bine vândute titluri de gaming din istorie. Dacă Xbox se mândrește cu două titluri fanion, nici PS4 nu stă mai prejos. Poate cele mai populare francize exclusive de pe consola produsă de Sony sunt God of War și Uncharted, două jocuri extraordinare din aproape toate punctele de vedere, care se întrec pe ele însele de la an la an. Nu v-am ușurat alegerea, nu? Să vedem mai jos o listă cu exclsuivitățile Xbox și PlayStation pentru 2017.

Jocuri exclusive PS4 2017

Gravity Rush 2 Tales of Berseria Nioh Persona 5 Horizon Zero Dawn Danganronpa 1-2 Reload MLB The Show Yakuza 0 Nier: Automata Parappa the Rapper Remastered LocoRoco Remastered Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom Hellblade: Senua’s Sacrifice YS 8 Matterfall Hidden Agenda Yakuza Kiwami Patapon Remastered GT Sport Knack 2 Nex Machina Everybody’s Golf Final Fantasy 12 Remastered: The Zodiac Age Uncharted: The Lost Legacy Lawbreakers Undertale Gundam Versus

Jocuri exclusive Xbox One 2017

Halo Wars 2 Crackdown 3 Cuphead Super Lucky Tale Forza 7

Sperăm că acest articol îți va face procesul de alegere al consolei ceva mai clar. Nu există o alegere greșită în ceea ce privește PS4 și Xbox One. Contează doar să te poți juca titlurile preferate împreună cu prietenii. Ps4 vs Xbox One este unul dintre cele mai dezbătute subiecte de pe piața tech și gaming, iar lupta dintre Sony și Microsoft va continua multă vreme de acum încolo.