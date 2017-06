Xbox One X: specificații, preț și disponibilitate pentru cea mai rapidă consolă

Xbox One X a fost anunțată oficial în urmă cu mai puțin de 24 de ore. Aceasta este cea mai rapidă consolă din lume și va putea fi cumpărată în curând.

După câțiva ani în care ne-am referit la viitoare consolă Microsoft ca fiind Project Scorpio, aceasta a beneficiat în sfârșit de un nume comerical. Cea mai nouă consolă a gigantului din Redmond și un concurent direct pentru PlayStation 4 Pro este intitulată Xbox One X.

Xbox One X: specificații

Se știa de câteva săptămâni că versiunea comercială a Project Scorpio va fi dezvăluită în cadrul unei conferințe dedicate la E3. Proiectul s-a materializat și tot ce mai era de aflat despre viitorul Xbox acum se știe.

Xbox One X este cea mai nouă consolă Microsoft. Aceasta vine la pachet cu aproximativ 6 teraflopi de putere grafică datorită unui GPU particularizat de AMD ce rulează la 1172MHz, semnificativ mai mult decât 853MHz în Xbox One și 911MHz în PS4 Pro. Cel mai rapid PlayStation are doar 4,2 teraflopi.

Xbox One X va fi compatibil cu toate jocurile de Xbox One și cele de Xbox 360 care au fost certificate ca fiind compatibile înapoi. Toate accesoriile pe care le aveți de la Xbox One vor fi compatibile cu Xbox One X. Noua consolă oferă o experiență video 4K celor care au un TV compatibil, dar ar trebui să vadă îmbunătățiri pe partea de grafică și posesorii de TV-uri Full HD 1080 datorită unei tehnologii intitulată super sampling.

Din punct de vedere al designului, consola este foarte similară cu Xbox One S. Are o intrare și o ieșire HDMI, dar lipsește portul dedicat de Kinect. La cât este de puternică, consola folosește o soluție de răcire lichidă.

Xbox One X: preț și disponibilitate

Viitoare consolă Microsoft va fi disponibilă pentru achiziție începând cu 7 noiembrie. Cu un preț de achiziție de 499 de dolari sau aproximativ 450 de euro, va fi cea mai scumpă consolă de pe piață.