Jocurile de pe primul Xbox vor ajunge pe Xbox One și Xbox One X

Compatibilitatea înapoi a Xbox One cu jocurile de Xbox 360 a fost un motiv important de bucurie pentru gameri, iar acum se extinde.

Încă de la primele console Xbox și PlayStation, Microsoft și Sony au avut câteva francize proprietare și jocuri standalone pe care nu le-ai putut juca pe nimic altceva. Asta înseamnă că, după dispariția unor console clasice precum primul Xbox, respectivele titluri au fost date uitării. Din fericire, gigantul din Redmond face eforturi semnificative pentru a aduce acele jocuri lansate în urmă cu 15 ani în actualitate.

În urmă cu aproximativ un an, Microsoft a anunțat că va aduce suportul pentru jocurile de Xbox 360 pe Xbox One și, implicit, pe Xbox One S. Deși vestea respectivă a entuziasmat fanii consolelor ieșite din Redmond, mulți s-au întrebat dacă acea compatibilitate va fi extinsă la titlurile de Xbox. Răspunsul la această întrebare a venit în cadrul aceleiași conferințe de la E3 în care s-a anunțat versiunea comercială a Project Scorpio sub numele de Xbox One X.

Conform celor de la Microsoft, în curând, vă veți putea juca pe Xbox One, One S și One X, jocuri ce au fost lansate inițial pe primul Xbox. Pentru că există un anumit volum de efort pentru a aduce în actualitate jocuri lansate inițial în urmă cu mai bine de un deceniu, nu știm exact care titluri vor fi lansate și când. Important este însă că anunțul a fost făcut.

,,Echipa noastră de ingineri lucrează intens să aducă unele dintre jocurile tale favorite de pe originalul Xbox în librăria actuală de Xbox One.” Phil Spencer directorul Xbox a fost foarte încântat de acest anunț și a promis că primul titlu la care vă puteți aștepta până la finele acestui an este shooterul multiplayer Crimson Skies. Rămâne să vedem care va fi pe termen lung ritmul lansărilor de Xbox compatibile cu consolele Microsoft de ultimă generație.