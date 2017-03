Povestea lui Venom va apărea curând pe ecrane și aflăm data de lansare

Universul Marvel se extinde din nou, dar de această dată cunoaște o continuare neașteptată. Seria Spider-Man va renaște cu un film care se centrează pe povestea lui Venom și apariția sa este programată pentru data de 5 octombrie 2018.

Zvonurile apar prin intermediul unui tweet emis de Exhibitor Relations (una dintre cele mai mari companii de entertainment) care ne anunță că Spider-Man Venom este continuarea pe care producătorii o au în vizor, conform comicbook.com. Deși Sony ne-a mai necăjit în trecut cu această apariție, planurile au fost mereu schimbate. Acum, se pare că personajul va redeveni o parte importantă a poveștii.

Venom este un simbiot de origine extraterestră care își face apariția pentru prima dată în 1984, în seria de benzi desenate ”Secret Wars” în care ni se prezintă cum acesta se unește cu Peter Parker. Prima apariție a creaturii este în forma unui costum negru echipat cu puteri nebănuite și ale cărui abilități distructive își fac simțită prezența.

Însă până la momentul noii povești a lui Venom, vă oferim un rezumat al Spider-Man: Homecoming care își va face debutul pe 7 iulie 2017.

Un Peter Parker/Tom Holland (Spider-Man) tânăr, care și-a făcut debutul în Captain America: Civil War, începe să navigheze identitatea nou dobândită de supererou care are abilitatea de a arunca și de a se agăța de pânzele create. Încă cu adrenalina în sânge, după experiența cu Avengers (o echipă de supereroi), Peter se întoarce acasă, unde trăiește cu mătușa sa pe nume May (jucată de Marisa Tomei), sub ochii atenți ai noului său mentor Tony Stark (jucat și de această dată de Robert Downey, Jr.).

Peter încearcă să revină la rutina sa zilnică, fiind distras de gândurile de a le dovedi celorlalți că este mai mult decât vecinul prietenos Spider-Man. Însă toate acestea iau o nouă turnură odată ce Vulture (Michael Keaton) apare sub forma unui nou anti-erou. Iar toate lucrurile pe care Peter le prețuiește și le admiră se vor afla în pericol.