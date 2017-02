Huawei P10 este una dintre vedetele MWC 2017, alături de fratele său mai mare Huawei P10 Plus. Asta este tot ce știm despre aceste telefoane înainte de lansare.

Lansarea Huawei P10 și P10 Plus va avea loc duminică, 26 februarie, în cadrul unui eveniment organizat înainte de începerea oficială a Mobile World Congress 2017. Vorbim despre prezentarea Huawei P10, Huawei P10 Plus și Huawei Watch 2, nu de lansarea efectivă pe piață – telefoanele ar putea ajunge în magazine abia în luna aprilie, dacă este să ne luăm după modelele din anii precedenți.

Specificațiile Huawei P10 și P10, dar și imagini cu cele două terminale, au circulat intens pe internet în ultima perioadă și, cu o zi înainte de evenimentul de lansare, ne putem face o imagine foarte clară privind aceste două telefoane.

Design Huawei P10 și P10 Plus

Înainte de a intra în detalii privind caracteristicile tehnice ale celor două telefoane, merită vorbit un pic despre design. Dacă, anul trecut, Huawei P9 de amintea un pic de iPhone 6S, Huawei P10 va fi similar ca formă și aspect general cu Samsung Galaxy S7 – cel puțin așa reiese din imaginile scăpate până acum în online. Vorbim despre un telefon cu colțuri mai rotunjite, cu buton capacitiv de home plasat sub ecran (lucru pe care îl regretăm, pentru că această schimbare vine la pachet și cu relocarea senzorului de amprente, poziționat pe spate la numeroase modele Huawei). Huawei P10 Plus va arăta diferit de modelul mai mic, cu un display curbat și fără buton de home capacitiv.

Legat de materialele folosite, cei de la Huawei ar fi optat pentru aluminiu, refuzând să adopte spatele din sticlă, prezent pe din ce în ce mai multe modele ale companiei, dar și ale concurenței.

Huawei a anunțat, de curând, un parteneriat cu Pantone Institute, așa că ne putem aștepta ca Huawei P10 să vină într-o varietate de culori interesante.

Specificații Huawei P10 și Huawei P10 Plus

Trecând, în sfârșit, la chestiuni mai serioase, hardware-ul se anunță bun, dar nu uimitor. Specificațiile Huawei P10 ar urma să fie următoarele: display de 5,5 inch și rezoluți QHD, procesor HiSilicon Kirin 960 de 2,3 Ghz, 4GB memorie RAM. Huawei P10 Plus ar urma să aibă un ecran puțin mai mare (5,7 inch) și ar veni cu 6GB RAM (au existat zvonuri privind o versiune 10 Plus cu 256GB spațiu de stocare și 8GB memorie RAM, dar și legate de o versiune de Huawei P10 cu 128GB stocare și 6GB RAM).

Înainte de a discuta despre camerele foto, să comparăm puțin aceste specificații cu cele ale Huawei P9 și P9 Plus. În primul rând, s-ar părea că telefoanele de anul acesta vor avea display-uri mai mari dar cu rezoluție mai bună. P9 are ecran de 5,2 inch, iar P9 Plus de 5,5 inch, așa că P10 ar putea avea dimensiuni similare cu modelul Plus de anul trecut. Procesorul va fi mai bun și mai rapid, dar s-ar putea să nu se dovedească un adversar pe măsura Snapdragon 835, având în vedere că Kirin 960 este făcut printr-un proces de fabricație pe 16nm, lucru care face cipul mai puțin eficient decât cel al Qualcomm, fabricat pe 10nm. Memoria RAM a Huawei P10 a crescut față de Huawei P9, versiunea cea mai accesibilă având acum 4GB față de 3GB, iar dacă se adeveresc și celalte zvonuri, P10 Plus plusează cu 2GB (poate chiar 4) față de modelul Plus anterior.

Camere foto Huawei P10

În privința camerei foto, Huawei P9 a fost o surpriză foarte plăcută, camerele foto de pe el fiind pregătite în colaborare cu Leica. Atunci vorbeam despre o cameră principală dublă de 12MP, formată dintr-un senzor color și unul monocrom. Cu ajutorul acelei camere, utilizatorul putea face fotografii cu contrast foarte reușit și culori intense, fotografii alb-negru spectaculoase, dar și fotografii cu o profunzime de câmp (creată artificial) similară celei care apare în pozele făcute cu aparate DSLR.

Huawei P10 și Huawei P10 Plus vor păstra această funcționalitate, dar camerele foto vor fi îmbunătățite. Ar putea păstra cei 12MP, dar diafragma ar putea fi f/1.7 (față de f/2.2), pentru fotografii mai bune în condiții de lumină scăzută. De asemenea, Huawei P10 și Huawei P10 Plus vor putea filma la rezoluție 4K, lucru pe care nu l-am văzut pe Huawei P9.

Despre camera foto frontală se presupune doar că va avea 8MP și că va scoate selfie-uri mai bune chiar și în lipsa luminii.

Preț Huawei P10 și Huawei P10 Plus

Este foarte posibil ca Huawei să mărească prețul Huawei P10 și P10 Plus. Dacă P9 a fost comercializat cu prețuri începând de la 600 de euro, e posibil să vedem Huawei P10 cu un preț de aproximativ 700 de euro, având în vedere upgrade-urile aduse. În acest caz, Huawei P10 Plus ar putea porni de la aproximativ 850 de euro, dar țineți cont că aceste cifre sunt pur speculative. Cu puțin noroc, cei de la Huawei nu vor mări prețurile.

Lansarea Huawei P10 și P10 Plus

Huawei P10 și P10 Plus vor fi lansate începând cu ora 15.00 a României, iar noi vom transmite, în format live text, toate detaliile despre noile telefoane.

Rămâneți cu noi pentru cele mai importante vești de la MWC 2017.