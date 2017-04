Playtech News Bytes: Samsung Galaxy S8 ajunge în România și Tetris te vindecă de PTSD

Samsung Galaxy S8 și Samsung Galaxy S8 Plus au fost prezentate oficial și au ajuns și în România, deci și la noi în platou. Cele mai noi telefoane ale Samsung vin cu specificații foarte bune, dar ecranele sunt cele care uimesc la prima vedere. Sud-coreenii au reușit să pună display-uri de 5,8 și 6,2 inch cu rezoluție QUAD HD și raport de aspect 18.5:9 în corpuri relativ compacte. Marginile subțiri au făcut acest lucru posibil, iar telefoanele arată de parcă ar fi formate doar din ecran, iar senzația este similară celei oferite de LG G6, doar că mai pronunțată. Procesoarele sunt cu opt nuclee și sunt făcute folosind tehnologii de ultimă oră, iar memoria RAM a rămas la 4GB, la fel ca pe modelee de anul trecut. Camerele foto au rămas și ele tot de 12MP, dar acum fac mai multe fotografii simultan pentru a obține poze mai clare și mai detaliate. Camera frontală e mai bună și mai sensibilă la lumină și oferă și selfie-uri cu stickere similare celor de pe Snapchat. Bateriile sunt mici încă și rămâne de văzut dacă autonomia va fi cât de cât decentă. Toate detaliile despre Samsung Galaxy S8 și S8 Plus le găsiți AICI.

Din ce în ce mai mulți producători de automobile se străduiesc să lanseze mașini electrice, iar Hyundai și Kia sunt cele mai noi companii care să-și anunțe planurile în acest sens. Reprezentanții celor doi jucători au declarat că primul model electric de Hyundai va fi lansat în viitorul apropiat, iar prima mașină Kia pe bază de curent va apărea la un an după acesta. Până în 2021, vârful de gamă al Hyundai, adică Genesis, va primi și o versiune full electic. Vestea bună este că mașinile ar urma să aibă prețuri competitive și autonomie de până la 300 de kilometri. Toate detaliile sunt disponibile AICI.

Într-o încercare de a-i ajuta pe cei care suferă de sindrom post-traumatic, oamenii de știință au făcut o descoperire surprinzătoare. S-ar părea că vechiul joc Tetris poate ajuta la tratarea persoanelor care au rămas cu traume psihice în urma unor întâmplări violente. Asta s-ar întâmpla pentru că jocul tetris necesită un nivel înalt de concentrare a atenției vizuale și împiedică, astfel, formarea de amintiri de lungă durată a evenimentelor neplăcute. Toate detaliile acestui studiu le găsiți AICI.

Filmul pe care vi-l recomand săptămâna aceasta este Ghost in the Shell. Inspirat din seria Manga cu același nume, filmul SF o are pe Scarlett Johanson în rolul principal. Actrița o joacă rolul lui Major, un cyborg al cărui scop este investigarea de infractori cibernetici. Când un nou dușman încearcă din răsputeri să pună mâna pe o inteligență artificială, Major trebuie să facă tot posibilul să-l oprească. Filmul rulează în cinematografele din România.