Hands-on cu Samsung Galaxy S8 și S8 Plus: telefoanele nu vor mai fi vreodată la fel [FOTO/VIDEO]

Samsung Galaxy S8 și Galaxy S8 Plus sunt cele mai așteptate smartphone-uri dintre ultimele luni, iar Playtech le-a văzut în premieră, înainte de prezentarea oficială. În rândurile de mai jos găsești primele nostre impresii după un scurt hands-on cu cele două telefoane, dar și cu dock-ul Samsung Dex.

Înainte de orice, trebuie menționat un lucru: absolut toate zvonurile despre Samsung Galaxy S8 și Galaxy S8 Plus din ultima vreme sunt reale. Specificațiile tehnice pe care le-ați văzut pe Internet, fotografiile și clipurile video care au circulat pe rețelele sociale sunt cât se poate de adevărate, deci sunt foarte slabe șansele să te suprind cu ceva din acest punct de vedere. Noutatea din acest articol este reprezentată din experiența directă cu dispozitivul, experiență pe care sperăm să ți-o transmitem și ție. Acestea fiind zise, să trecem în revistă specificațiile celor două telefoane.

Samsung Galaxy S8 și Samsung Galaxy S8 Plus – Specificații tehnice

Samsung Galaxy S8 și S8 Plus, noile flagshipuri ale Samsung, vin cu schimbări majore la exterior și cu îmbunătățiri relativ minore la interior. Acestea păstrează materialele folosite de sud-coreeni de câțiva ani încoace – adică sticlă și metal – dar designul este mai rafinat ca oricând și are un impact mai mare mulțumită noilor ecrane ”Infinity”. Samsung le numește așa pentru că, mulțumită acestor S-AMOLED-uri enorme, cu margini laterale invizibile și rame superioare și inferioare infime, telefoanele par a fi compuse exclusiv din display.

Și le-am numit enorme dintr-un motiv întemeiat: Samsung Galaxy S8 are display HDR cu diagonală de 5,8 inch, iar Galaxy S8 Plus are ecran de 6,2 inch. Diferențele față de modelele de anul trecut sunt uriașe. Galaxy S7 și S7 edge aveau display-uri de 5,1, respectiv 5,5 inch, iar Galaxy Note 7 venea cu 5,7 inch. Dacă te-ai aștepta ca S8 să aibă aceleași dimensiuni cu Note 7, te-ai înșela. Atât Galaxy S8 cât și Galaxy S8 Plus sunt foarte compacte și ușor de ținut în mână, iar S8 are dimensiuni similare cu Galaxy S7. Asta se datorează ecranelor Infinity, ceva mai lungi, cu raport de aspect 18:9. Ambele modele au rezoluție QHD dar, când le scoți din cutie, rezoluția este setată la FHD+ (2220×1080). Pentru a trece la WQHD+ (rezoluția maximă, adică 2960×1440) va trebui să accesezi meniul de setări și tot acolo vei găsi și posibilitatea de a trece la rezoluția 1480×720, adică HD+. Samsung a implementat aceste opțiuni pentru a te ajuta să economisești energie și, cu toate că pixelii display-ului nu se închid, placa grafică este mai puțin stresată și consumă mai puțină baterie.

Butonul de sub display a dispărut, iar deasupra lui se văd mai multe orificii acoperite cu sticlă. Acestea sunt senzorul de proximitate, de luminozitate, camera frontală, scannerul de iris (împrumutat de la Note 7), dar și senzorul pentru recunoașterea facială. Senzorul de amprente a fost mutat în spate, lângă cameră, deci ai la dispoziție trei tehnologii de securitate biometrică pe care să le folosești pentru a-ți debloca dispozitivul.

Sub display, în cazul ambelor smartphone-uri, se găsește un senzor de presiune, dar și un procesor Exynos 8895 cu opt nuclee, fabricat pe 10nm, și frecvențe de 2,3 Ghz respectiv 1,7Ghz. Acesta ar trebui să fie cu 10% mai rapid pe partea de procesare, iar cipul grafic ar trebui să ofere performanțe cu până la 20% mai bune. Versiunea cu procesor Snapdragon 835 nu am văzut-o și nici nu o vom vedea prea curând, fiind destinată altor piețe, nu Europei. Alături de procesor lucrează și 4GB RAM. Samsung a decis să nu mărească cantitatea de RAM, dar e posibil ca 6GB RAM să vedem pe Galaxy Note 8, în toamnă.

Subiectul bateriei este unul sensibil. Dacă în cazul Galaxy S7 edge (5,5 inch) Samsung a optat pentru un acumulator de 3.500 mAh, în Galaxy S8 (5,8 inch) a implementat unul de numai 3.000 mAh. Samsung Galaxy S8 Plus (6,2 inch) a primit unul ceva mai mare, de 3.500 mAh. Rămâne de văzut dacă autonomia va fi cât de cât decentă în aceste condiții.

Trecând de la baterie la cameră, ce vă putem spune este că senzorul principal este de 12MP. Aceeași rezoluție o aveau și telefoanele de anul trecut, dar e posibil ca senzorul să fie unul nou (nu s-a insistat foarte mult pe acest aspect). Spre deosebire de anul trecut, camera foto va trage mereu câte trei cadre de fiecare dată când încerci să faci o fotografie. O va alege pe cea mai bună dintre cele trei, iar pe celelalte două le va folosi pentru a completa imaginea cu detalii. Este similar funcției de HDR, doar că această funcție ar trebui să ofere rezultate și mai bune în condiții de lumină scăzută. Alte specificații ale camerei includ diafragmă f1.7, stabilizare optică și filmare 4K.

Camera frontală a fost îmbunătățită și are acum 8MP, diafragmă f1.7, dar și lentilă wide, pentru selfie-uri de grup perfecte. Există și o serie de efecte pe care le poți folosi în timp real, similare celor folosite de Snapchat.

Atât Samsung Galaxy S8 cât și Galaxy S8 Plus sunt rezistente la apă și praf și au spațiu de stocare de 64GB care poate fi extins prin card microSD. Cam atât cu specificațiile tehnice, să trecem la primele păreri și impresii.

Samsung Galaxy S8 și S8 Plus – păreri și impresii după un scurt hands-on

Rândurile de mai jos sunt redactate după o sesiune de butonat, filmat și fotografiat de aproximativ 20 de minute, deci nu te aștepta la un review complet. Acela va veni curând, dar merită să îți împărtășesc câteva opinii despre noile telefoane.

Legat de design am zis deja câteva lucruri, dar trebuie să descriu senzația creată de Galaxy S8 și S8 Plus. În primul rând, ambele telefoane sunt absolut superbe din toate punctele de vedere și îți fură imediat privirea. La MWC 2017 am fost impresionat de aspectul LG G6, dar nu se compară cu ce a reușit să facă Samsung cu noile sale vârfuri de gamă. Display-ul curbat pe margini care acoperă aproape toată suprafața frontală a telefoanelor, iar asta face toată diferența. Smartphone-urile sunt extrem de compacte pentru diagonalele pe care le au ecranele și sunt ușor de ținut în mână. Nu am avut probleme cu faptul că ecranul era ”de jur împrejur” și de sus până jos, nu mi s-a întâmplat să mi se înregistreze atingeri pe care nu le doream, dar e posibil că la folosirea de zi cu zi, cu o singură mână, să existe un mic disconfort din acest punct de vedere.

Telefoanele sunt alunecoase. Asta este fără doar și poate și, având în vedere că ecranul ocupă o suprafață atât de mare, nu pot să recomand folosirea lor fără o husă, chiar dacă înseamnă să îmi încalc principiile. Spatele este neted, îmbinările sunt fără de cusur și nu se simt în palmă și pare că telefoanele sunt făcute dintr-o singură bucată de material, ceea ce este extraordinar, dar riscul de a le sparge e mare. Designul este desăvârșit din toate punctele de vedere și nu văd ca vreo companie (nici măcar Samsung) să reușească să creeze gadgeturi mai frumoase în viitorul apropiat. Telefoanele sunt disponibile în trei culori: Midnight Black, Arctic Silver, Orchid Grey, dar toate au marginile din

Display-ul este absolut senzațional. De câțiva ani, Samsung este de neîntrecut la capitolul ecrane, iar noile S-AMOLED-uri curbate introduse pe Galaxy S8 și S8 Plus nu vor fi surclasate anul acesta. Luminozitatea este mare, contrastul este mare, iar culorile sunt extrem vii. Partea bună la un display HDR QHD cu format 18,5:9 este că poți renunța la tabletă în deplasări și să vezi filmele cum nu le-ai mai văzut până acum pe un telefon. Am încercat câteva clipuri 4K HDR de pe Youtube cu format cinematic și m-aș putea vedea petrecându-mi weekendurile în pat, cu telefonul lângă mine, uitându-mă la diverse producții. Din păcate, rezoluția QHD trebuie activată din setări, iar dacă vei face asta, vei pierde autonomie, dar vei câștiga un pic de claritate.

Ecranul vine la pachet și cu o funcție software interesantă care îți permite să lași un video să ruleze în partea superioară a display-ului în timp ce tu stai și scrii emailuri sau navighezi pe Facebook în partea de jos. Este o funcție utilă pe care chiar o văd folosită.

La partea de putere de procesare nu am observat diferențe față de modelul de anul trecut, dar recunosc că nici nu m-am jucat și nici nu am trecut dispozitivul prin teste benchmark. Mi-ar fi plăcut să văd mai multă memorie RAM, chiar dacă sistemul se mișcă ireproșabil în multitasking și chiar dacă mă îndoiesc sincer că va sughița foarte curând. Mi-ar fi plăcut să văd 6GB de memorie RAM doar pentru a nu mai vedea comentariile unora care au impresia că un telefon de 1.500 de lei cu 6GB RAM va fi vreodată mai bun decât unul premium din toate punctele de vedere.

Camerele foto păreau bune, dar va trebui să le testez intens pentru a-mi da cu părerea despre ele în definitiv. Cea frontală cu unghi larg este o adiție binevenită, iar filtrele similare cu cele din Snapchat sunt simpatice, dar nu mi se par extraordinar de utile. Interfața camerelor foto a fost optimizată pentru ecranul mare, ca să poți fotografia și filma, schima setări sau face zoom cu o singură mână. Un buton de lansare a camerei ar fi fost util, sau măcar o scurtătură pentru lansarea rapidă, dar asta ar putea fi o funcție care să fie introdusă printr-un update software.

Ce mă îngrijorează la Samsung Galaxy S8 și S8 Plus este autonomia. Cu toate că noul procesor ar trebui să fie mai puțin ”pofticios” în ceea ce privește resursele, nu sunt sigur că ar putea să compenseze pentru display-urile considerabil mai mari. Bateria de 3.000 mAh mi se pare infim de mică.

Ambele telefoane vin cu asistentul virtual Bixby preinstalat, iar acesta a primit și un buton dedicat, sub cele pentru volum. Bixby m-a lăsat rece. Cunoaște doar două limbi – engleză și sud-coreeană (și urmează să învețe spaniolă și chineză curând) – și pentru a-l activa trebuie neapărat să apeși fie butonul fizic, fie un buton virtual. Asta înseamnă că nu îl poți striga din cameră, ci trebuie să ai telefonul lângă tine. Bixby știe să facă căutări și să lucreze cu câteva aplicații proprii ale Samsung, deci nu e integrat și cu restul aplicațiilor de Android, asta fiind un alt punct în minus. Cu ajutorul camerei foto, el identifică obiective sau obiecte pe care tu le vezi și apoi îți spune unde te afli sau de unde poți cumpăra respectivele obiecte, dar e o funcție pe care cei de la Sony o au de mult timp (mai puțin integrarea cu serviciile de vânzare, dar acelea nu vor fi funcționale în România).

Recunoașterea facială și scanarea irisului funcționează bine la lumină, dar viteza depinde de unghi. Senzorul de amprente, în schimb, este poziționat destul de prost, fiind greu de accesat cu ușurință și fără murdărești camera foto cu grăsimea de pe degete.

Înainte de a da o concluzie în legătură cu Samsung Galaxy S8 și S8 Plus, să vorbim și despre Samsung Dex.

Samsung Dex, dock-ul care transformă Galaxy S8 în PC

Samsung Dex este un dispozitiv extraordinar, nu pentru că ar fi original (telefoanele cu Windows 10 au venit cu astfel de dock-uri în urmă cu ceva timp), ci pentru că este extrem de bine gândit și ușor de folosit. Are dimensiuni mici și își găsește ușor loc pe orice birou. Are un port USB-C în care înfigi Samsung Galaxy S8, un port HDMI la care conectezi un monitor și două porturi USB în care poți pune un mouse și o tastură. Faci asta și în câteva secunde ai un PC pentru productivitate care funcționează și arată similar unui laptop cu Chrome OS.

În momentul în care este conectat la dock-ul Dex, Samsung Galaxy S8 proiectează imaginea pe monitor și își schimbă interfața. Interfața pentru Dex are un buton de ”start” în care găsești toate aplicațiile instalate pe telefon și le poți accesa pe toate. Unele, optimizate pentru Dex, incluzând suita Office și browserul implicit al Samsung, pot fi redimensionate în orice fel, iar restul apar ca și cum ar fi emulate, fiind constrânse de o interfață dreptunghiulară.

Rezoluția emisă de Dex este full HD, iar multitasking-ul funcționează ireproșabil pentru un PC cu ”creier” de telefon. Schimbi ușor între ferestre, rulezi numeroase programe în același timp și vezi paginile web (în broserul implicit) ca și cum ai fi la un computer desktop.

Odată ce ai terminat treaba pentru care aveai nevoie de mouse și tastatură, salvezi și scoți telefonul din dock. Aplicațiile care au rămas deschise le vei găsi deschise și pe telefon, iar dacă ai uitat să salvezi înainte să deconectezi, nu îți vei pierde datele.

Concluzii Samsung Galaxy S8, S8 Plus și Dex

Samsung Galaxy S8 și S8 Plus au șanse mari să devină cele mai bune telefoane lansate anul acesta. Nu cred în nota 10 curat, pentru că nu cred în gadgeturi perfecte, dar dacă autonomia nu va fi dezastruoasă și dacă nu vor exista probleme de tipul celor pe care le-am văzut la Note 7, dacă rezultatele pe partea de foto vor fi mai bune decât cele obținute anul trecut, atunci voi putea spune (cel puțin până la lansarea următorului iPhone, care rămâne de văzut cât de bun va fi) că Galaxy S8 și S8 Plus se apropie de perfecțiune. Cu toate că mi-aș fi dorit mai mult RAM, baterii ceva mai mari și un buton pentru cameră în loc de un buton pentru asistentul inutil Bixby, cred că Samsung Galaxy S8 și S8 Plus au puterea de a transforma piața smartphone-urilor și de a ne propulsa în era ”phablet plus”, una a telefoanelor mici cu ecrane imense.

Merită ele cumpărate de posesorii Galaxy S7 și S7 edge? Numai din punct de vedere al designului. Cred că schimbările de interior sunt prea mici, chiar dacă cele exterioare sunt enorme.