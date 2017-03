Playtech News Bytes: Huawei P10, mașina cu net nelimitat și turismul spațial

Playtech News Bytes este un scurt rezumat video al celor mai importante știri din domeniile auto, tehnologie și știință. Urmăriți un nou episod în fiecare săptămână.

Mobile World Congress 2017 a trecut și a lăsat în urma sa o mulțime de smartphone-uri noi. Unul dintre ele este Huawei P10, telefonul pe care îl am în mână. Huawei P10 a fost lansat alături de modelul P10 Plus și are un display de 5,1 inch cu rezoluție full HD, un procesor produs chiar de companie, și 4GB memorie RAM. Performanțele sunt bune, dar camera foto este cea care impresionează. Cei de la Huawei au păstrat parteneriatul cu Leica și modelul P10 este echipat cu o cameră foto dublă destinată pasionaților de portete. Cu toate că nu se descurcă la fel de bine în condiții de lumină scăzută ca cea de pe Google Pixel, camera de pe Huawei P10 permite utilizatorilor să facă portrete similare celor obținute cu aparatele DSLR. Modelul mai mare, cu display de 5,5 inch, adică P10 Plus, are o cameră și mai bună și este și rezistent la apă. Toate informațiile despre telefoanele lansate la Mobile World Congress le găsiți AICI.

În curând, abonamentele de internet pentru smartphone-uri vor fi completate de cele pentru mașini. Chevrolet a anunțat primele abonamente cu internet nelimitat pentru automobilele sale. Pentru 20 de dolari pe lună, posesorii de mașini Chevrolet vor avea acces neîntrerupt la dat, la viteze 4G, pentru sistemele de navigație și entertainment implementate în automobile. Mai multe detalii despre abonamentele Chevrolet găsiți AICI.

Dacă ai suficient curaj și destul de mulți bani, cerul nu mai este limita. Compania Space X a anunțat că două persoane norocoase vor zbura către Lună în 2018. Vorbim despre turism spațial, nu de vreo misiune de explorare, iar persoanele de la bordul navei nu sunt astronauți ci niște cetățeni cu destul de mulți bani. Zborul va dura șapte zile, iar pasagerii navei Dragon X se vor apropia foarte mult de suprafața satelitului, dar nu vor aseleniza. Nu se știe exact cât au plătit cele două persoane pentru a beneficia de această experiență, dar reprezentanții companiei au declarat că ele au depus un avans considerabil. Mai multe detalii despre acest zbor, dar și despre unul similar, operat de Rusia, aflați de AICI.

Filmul pe care vi-l recomand săptămâna aceasta este Logan. Parte din universul X-Men, filmul Logan îl readuce în prim plan pe Wolverine, mutanul indestructibil cu gheare din adamantiu. Wolverine este obosit și pe fugă și îl are în grijă pe profesorul X-Avier care este grav bolnav. Viața lui se complică și mai tare când întâlnește o copilă cu abilități similare cu ale lui, dar cu niște tendințe violente. Filmul rulează în cinematografele din România.