PlayStation 3 a murit oficial: producția a încetat în ultima fabrică din Japonia

PlayStation 3 de la Sony s-ar putea să fie cea mai populară consolă lansată vreodată, dar se pare că a ajuns în punctul în care a încetat producția.

La fel ca Xbox 360 sau Nintendo Wii, PlayStation 3 a avut o lungă perioadă de glorie. Timp de aproape un deceniu, foarte mulți gameri au visat la un PS3 pentru a-și potoli setea de gaming la rezoluție HD. Unele dintre cele mai bune jocuri lansate vreodată au fost disponibile pe PlayStation 3. Francize precum Uncharted, The Last of Us sau God of War au putut fi experimentat doar pe consola japonezilor.

Între timp, s-a lansat PlayStation 4, PlayStation 4 Slim și PlayStation 4 Pro. Fiecare consolă este mai deșteaptă decât alta și devenise evident deja de câțiva ani că nu mai este loc în portofoliul Sony pentru bătrânul PS3. Japonezii au insistat însă să-l mai facă și, deși au existat zvonuri legate de încetarea producției, abia acum a ajuns oficială respectiva informație.

Confirmarea despre încetarea producției pentru PlayStation a venit de la publicația Gematsu și face referire la ultima fabrică de PS3-uri de pe mapamond. Aceasta era localizată în Japonia. Merită avut în vedere că acesta nu este un zvon, iar cei de la Sony au publicat acest detaliu de fond pe pagina oficială a PlayStation 3 din Japonia. Site-ul face referire la versiunea slim de PS3 cu un hard disk de 500GB, aceasta fiind ultima variantă care continua să iasă de pe liniile de producție.

În ceea ce privește istoricul consolei, primul PlayStation 3 s-a vândut în noiembrie 2006 și a reprezentat un upgrade spectaculos de performanță și dotări comparativ cu PS2. La momentul respectiv, oficialii Sony au făcut promisiunea că vor oferi suport pentru PS3 pentru cel puțin 10 ani și se pare că și-au respectat angajamentul. În total, s-au vândut peste 80 de miliaone de unități pe parcursul ciclului de viață a consolei. Vânzările de PS4 au depășit de curând pragul de 60 de milioane, deci are toate șanse să depășească popularitatea foste generații.