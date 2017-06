Cele mai noi detalii despre OnePlus 5 înainte de lansare: ar putea avea 8GB RAM

OnePlus 5 este unul dintre cele mai așteptate telefoane ale anului, dar continuă să fie subiectul unor zvonuri cu scurt timp înainte de lansarea oficială.

Se fac deja câteva săptămâni de când discutăm de OnePlus 5. S-a speculat foarte mult pe marginea iminentului smartphone și, deși ar trebui să aibă parte de o conferință de lansare în aproximativ două săptămâni, apar în continuare informații despre gadget.

Cele mai noi particularități au fost publicate online printr-o postare pe Twitter de către @evleaks. Evan Blass, individul din spatele acelui pseudonim a mai avut dreptat în trecut cu numeroase zvonuri, deci avem toate motivele să-l credem și de această dată.

Oficialii OnePlus au confirmat ieri că vor dezvălui toate detaliile despre OnePlus, inclusiv prețul oficial și sistemul de propagare în piață, în cadrul unui eveniment ce va avea loc pe 20 iunie. Respectivul eveniment ce va fi transmis online și va putea fi vizionat din fiecare colț al lumii, va fi urmat de evenimente locale pe 21 și 22 iunie în China și India, cele mai importante piețe de desfacere ale chinezilor.

Conform informațiilor publicate de Evan Blass, cel puțin în primele zile, OnePlus 5 nu se va comercializa prin intermediul magazinului online al companiei la fel ca în trecut. În schimb, va putea fi achiziționat exclusiv de pe Amazon India. Parteneriatul dintre OnePlus și Amazon va fi atât de bine pus la punct, încât terminalul va putea fi achiziționat de pe site în aceiași zi în care va fi anunțat teritoriu, 22 iunie în cazul Indiei.

În privința specificațiilor hardware ale aparatului, deși producătorii s-au sfiit să ofere detalii de această natură despre OnePlus 5, se pare că va fi construit în jurul unui SoC Snapdragon 835. Acesta este produs de Qualcomm, va fi tactat la 2,35GHz va lucra în tandem cu o cantitate de memorie de 8GB. În teorie, va exista și o variantă un pic mai ieftină a smartphone-ului cu 4GB.

„OnePlus 5 powered by 2.35GHz octa-core Snapdragon 835 processor and 8GB of RAM will release on 22 June 2017 as an exclusive at Amazon.in.”

— Evan Blass (@evleaks) June 7, 2017