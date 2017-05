OnePlus 5 are o dată de lansarea ”aproape” oficială

OnePlus 5 a fost subiectul multor zvonuri pe parcursul ultimelor luni. Se pare însă că ne aflăm pe ultima sută de metri înainte de lansarea sa oficială.

După ce am detaliat specificațiile viitorului OnePlus 5 într-o serie stufoasă de editoriale, putem vorbi de lansare. Chinezi au fost destul de secretoși în privința datei exacte la care terminalul va ajunge pe piață. Se pare însă că au au ajuns online câteva documente ce confirmă disponibilitatea telefonului începând cu mijlocul lunii iunie.

După cum se poate vedea în imaginea de mai jos, emailul imortalizat în captura de ecran începe cu 6.15 și include o serie de referințe la OnePlus 5. 6.15 este de fapt o referință la data de 15 iunie în format american. Restul documentului face referire la pregătirile pe partea de promovare pentru evenimentul de lansare.

Can you tell which photo was taken with the OnePlus 5? pic.twitter.com/Pd27la4ewn

— OnePlus (@oneplus) May 29, 2017