Oferte eMAG: telefoane pe care sa le cumperi și să nu mai aștepți iPhone X

iPhone X va fi prezentat pe 12 septembrie, împreună cu alte produse Apple, dar dacă nu vrei așa ceva, sunt altele suficient de bune la eMAG.

iPhone X (sau iPhone 8, depinde cum alege Apple să-și denumească noul dispozitiv) va fi prezentat pe 12 septembrie și va fi disponibil în magazine la aproximativ o săptămână distanță. Data de 22 septembrie e cea vehiculată, dar în România s-ar putea să ajungă mai târziu.

Totuși, prețul de 1.000 de dolari sau mai mult s-ar putea să fie prea mare pentru mulți oameni. Tocmai de aceea poți lua ceva bun și pe care să nu dai la fel de mult. Am făcut lista de mai jos și pentru cei care nu vor iOS, astfel că am ales Android, cu tot ce-i mai de vârf și disponibil acum.

Telefoane bune pe care să le alegi în locul iPhone X

Samsung Galaxy S8, atât Plus, cât și versiunea clasică, e un telefon foarte bun, mai ales dacă nu vrei să treci la iOS și dacă Galaxy Note 8 ți se pare prea mare. Vine cu 4GB de memorie RAM, un spațiu de stocare de 64GB și cu o cameră de 12 megapixeli foarte bună. Rezistă la apă, are și slot pentru card microSD, iar versiunea Plus are un ecran de 6,2 inci la rezoluție QuadHD. Poți cumpăra Galaxy S8 Plus de AICI.

De la altă companie de top vine Huawei Mate 9 Pro, cu spațiu de stocare de 128GB, 6GB de memorie RAM și ecran de 5,5 inci QuadHD. De asemenea, dispozitivul e construit din metal, suportă două cartele SIM și are camere duale de 20 de megapixeli ca să poți tăia cât vrei din pozele tale sau ca să refocalizezi pe orice punct dintr-o imagine. Poți cumpăra telefonul Huawei de AICI.

Când vine vorba de Android, cea mai bună alegere ca să ai cea mai nouă versiune a sistemului de operare este mereu un telefon al Google. Acum e vorba de Google Pixel cu 32GB spațiu de stocare, 4GB memorie RAM și un ecran full HD de 5 inci. Camera foto este de 12 megapixeli, filmează 4K și ai una secundară de 8MP pentru selfie-uri. Pixel este disponibil AICI.

Tot un telefon care rezistă la apă este și HTC U11, cu 4GB de memorie RAM, spațiu de stocare de 64GB și ecran de 5,5 inci QuadHD. camera foto este de 12 megapixeli, iar HTC a primit până acum rating-uri bune pentru aceasta. Mai mult, telefonul are pe lateral senzori care-ți permit să interacționezi cu interfața și cu aplicațiile printr-o strângere a dispozitivului. Îl poți cumpăra de AICI.

ASUS a lansat telefoane tot mai bune în ultimii ani, iar ZenFone 3 Deluxe este unul dintre ele. Are 6GB de memorie RAM, un spațiu de stocare de 64GB și un ecran S-AMOLED de 5,7 inci. Camera foto este de 23 de megapixeli și desigur că suportă rezoluție 4K. Și, spre deosebire de noul iPhone, acesta încă are mufă pentru căști. Poți cumpăra telefonul ASUS de AICI.

Iar pe final este un dispozitiv pe care nu ai cum să-l ignori, fie că-ți place, fie că ți se pare o prostie. Este un BlackBerry cu Android și tastatură fizică, are 3GB de memorie RAM, 32GB spațiu de stocare și un ecran de 4,5 inci sub care ai tastele fizice cu care s-a consacrat compania. Are deja Android Nougat și BlackBerry a spus că va face trecerea la Oreo. Poți cumpăra BlackBerry KeyOne de AICI.