iPhone X va fi primul telefon Apple cu procesor cu șase nuclee

Cu aproximativ 24 de ore înainte de conferința de lansare a noilor gadgeturi Apple, s-au întețit zvonurile despre iPhone X, un nou Apple Watch și Apple TV.

iOS 11 în varianta Golden Master a fost publicat online în acest weekend, iar din interiorul său au fost desprinse o serie de informații interesante. Pe lângă confirmarea referitoare la denumirea viitoarelor terminale Apple, au ajuns pe internet cu această ocazie particularități despre performanța iPhone X.

Conform postările de pe Twitter ale unui internaut ce preferă să se ascundă în spatele pseudonimului Longhorn, iPhone 8 și iPhone X vor include procesoare cu șase nuclee fizice, pentru prima oară în istoria iDevice-urilor. Aparent, va exista o diferență în privința vitezei de tact între variantele de iPhone, dar nu se știe momentan care dintre core-uri vor fi tactate mai sus sau mai jos. Cel mai probabil, va fi vorba de două nuclee la viteză mare și patru semnificativ mai lente. Interesant este însă că s-ar putea ca toate șase să poată funcționa simultan, pentru a spori eficiența în aplicații care includ instrucțiuni multi-core.

Până la această oră, Apple nu a lansat nici un iPhone în care mai mult de două nuclee au fost active la un moment dat. Nici nu a fost nevoie, în contextul în care SoC-urile dezvoltat in-house de către gigantul din Cupertino s-au luptat de la egal la egal cu creațiile Qualcomm de top. Cel mai rapid SoC creat de Apple până la această oră este A10X inclus în noua generație de tablete iPad Pro. Acela folosește trei nuclee mai rapide și trei mai lente.

Tot în iOS 11 GM există câteva referințe la USB Type-C, deși nu este exclus ca interfața exterioară să rămână Lightning, indiferent de modificările la nivel hardware din spate. Suportul pentru încărcare wireless este de asemenea menționat. Rămâne să aflăm care sunt zvonuri și care sunt specificații tehnice ce vor fi confirmate de oficialii Apple în cadrul conferinței de pe 12 septembrie.

