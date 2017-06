Noul trailer pentru Game of Thrones îți face imposibilă așteptarea

În lune iulie, nici o premieră în cinematografe nu este mai așteptată decât noul sezon din Game of Thrones pe micile ecrane.

Este imposibil să ignori Game of Thrones. Trecând peste faptul că este cel mai vizionat serial din toate timpurile, cu un număr incomensurabil de fani și de descărcări ilegale de pe torrent, GoT a continuat să atragă fani cu fiecare sezon nou. Din păcate, povestea îndrăgitelor personaje se apropie de final. Mai avem două sezoane, iar cei de la HBO vor fi nevoiți să creeze un serial nou în același univers imaginat de George R.R. Martin. Nu de alta, dar valul de interes pentru Game of Thrones trebuie exploatat până în pânzele albe.

Mai sunt 13 episoade din Game of Thrones împărțite în două sezoane. Sezonul 7 din serial va începe pe 16 iulie, luna viitoare și va fi format din 7 episoade. Având în vedere că vorbim de doar câteva săptămâni rămase până la premieră, HBO a început să-și promoveze intens cea mai populară creație din portofoliu. Cel mai nou trailer pe care îl puteți urmări mai sus este o parte importantă din mecanismul de promovare al serialului.

Dacă este să folosim ca referință noul trailer pentru acțiunea ce se va desfășura în sezonul șapte din Game of Thrones, se pare că personajele principale se pregătesc pentru cel mai important război de până acum. Nu vor lipsi violența extremă, dragonii și decorurile impresionante completate de costume pe măsură.

Din câte se pare Sansa va avea un rol important în cele 7 episoade ce vor ajunge pe micile ecrane în următoarele 2-3 luni. ,,Nu te lupta în Nord sau în Sud. Poartă fiecare luptă peste tot. Întodeauna. În mintea ta.” Vocea lui Petyr Baelish deschide acest clip de două minute cu scopul de a-ți băga frigul în oase. În definitiv, Iarna cea mare a ajuns peste Westeros.

Deși sezonul 7 va fi cel mai scurt de până acum, măcar avem confortul psihologic că se va încheia cu un episod de 81 de minute. Premiera sezonului 7 din Game of Thrones va fi difuzată duminică, pe 16 iulie.