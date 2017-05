Game of Thrones a inspirat 5 posibile continuări, conform lui George R.R. Martin

Game of Thrones este cel mai popular serial din toate timpurile, iar pentru că se apropie de final, producătorii lucrează la posibile continuări.

Conceptul de spin-off din limba engleză este folosit în asociere cu seriale derivate din alte seriale. De obicei, un spin-off împrumută unul sau mai multe personaje dintr-un serial original și construiește o nouă intrigă în jurul destinului lor. Din acest motiv, nu este exclus ca un serial să genereze mai multe spin-off-uri, nu doar unul. Un exemplu de spin-off foarte popular este Better Call Saul, derivat din Breaking Bad. Alte exemple sunt The Good Fight, o continuare a poveștii din The Good Wife și Boston Legal, un spin-off al clasicului The Practice.

Având în vedere popularitatea Game of Thrones, era inevitabilă realizarea unui spin-off. Din păcate, îndrăgitul serial se va încheia în 2018 cu un sezon scurt de doar 6 episoade. Încercând să nu piardă fanii adunați în toți acești ani, cei de la HBO au început deja să lucreze la câteva continuări, iar George R.R. Martin este în continuare implicat în procesul de redactare a scenariilor.

Într-o postare pe blogul scriitorului, Martin detaliază participarea la o întălnire desfășurată la studiourile HBO. În acel context, erau deja începute patru episoade pilot pentru spin-off-uri diferite a căror acțiune se petrece în universul Game of Thrones. Când a plecat din Los Angeles, erau deja cinci episoade pilot finalizate.

Merită reținut că scenariile unor episoade pilot nu înseamnă neapărat că vom vedea cinci continuări pentru Game of Thrones. În schimb, cel mai probabil, se vor face niște investiții fantastice. Se vor filma cele cinci episoade pilot. Se vor face sondaje și se va decide care dintre episoadele pilot meriă transformate în seriale.

Partea bună a acestei relatări este că vor mai trece mulți ani până când universul Game of Thrones, într-o formă sau alta, va părăsi grila de programe a HBO.