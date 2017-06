Fanii Game of Thrones tocmai au primit cea mai bună veste legată de noul sezon

Abia aștept să înceapă sezonul nou din Game of Thrones și sunt departe de a fi singurul. Acesta se anunță a fi spectaculos, iar noi detalii despre el ne fac și mai grea așteptarea.

Se pot spune multe despre Game of Thrones, dar prea puține nu au fost spuse deja despre cel mai popular serial din toate timpurile. Este cel mai piratat show TV creat vreodată, iar unele episoade sunt în topul IMDB pentru cele mai bune creații cinematografice. Serialul a lansat cariera multora dintre actorii care s-au aflat în distribuție, iar vestea că se apropie de final nu a făcut decât să-și frustreze fanii.

Inspirat de cărțile lui George R.R. Martin, Game of Thrones se pregătește să înceapă sezonul 7 luna viitoare. Vizavi de acea lansare, comunitatea fanilor de pe forumurile Watchers on the Wall a reușit să afle durata fiecărui episod din sezonul șapte ce va fi difuzat la HBO în iulie. Printre aceste informații aparent banale, s-au strecurat și câteva detalii care v-ar putea încânta enorm.

La bază, Game of Thrones a fost un serial format din episoade de aproximativ o oră. Având în vedere că pe HBO filmele și serialele nu sunt întrerupte de reclame, acest format este ideal, chiar dacă unele episoade s-au apropiat mai mult de 50 de minute.

Sezonul 7 din Game of Thrones va avea premiera pe 16 iulie. Spre deosebire de celelalte sezoane de 10 episoade, acesta se va rezuma la 7 episoade, în timp ce sezonul 8 va avea doar 6 episoade. Chiar dacă va fi mai scurt, iminentul sezon va include unele dintre cele mai lungi episoade. Episoadele unu, doi și cinci au 59 de minute, aceasta fiind valoarea previzibilă. Episodul trei are 63 de minute, iar episodul patru se rezumă la doar 50 de minute.

Fascinante vor fi episoadele șase și șapte. Acestea vor putea fi încadrate la lung metraje, având în vedere că penultimul episod va avea 71 de minute, iar finalul sezonului șapte se va încadra în 81 de minute. Până la această oră, nici un episod din Game of Thrones nu a fost atât de lung. Fostul record a fost stabilit de finalul sezonului șase de 68 de minute.