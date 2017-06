Cum a ajuns noul iPad Pro să fie mai rapid decât un MacBook Pro de trei ori mai scump

Vânzările de tablete au scăzut vertiginos în ultimii ani, dar cei de la Apple nu se descurajează și tocmai au lansat un nou iPad Pro ce pare a fi absurd de rapid.

Există multe tipuri de utilizatori de tablete. Unii se rezumă la a folosi ecranul mai mare pentru a naviga în tihnă pe Facebook. Alții îl folosesc pentru a desena, pentru a redacta documente stufoase sau pentru a-și efectua munca de la birou în deplasare. Pentru toți aceștia, Apple are câteva tablete în portofoliu. Cea mai rapidă dintre ele pare a fi cea lansată în urmă cu aproximativ o săptămână, intitulată iPad Pro 10.5.

Conform unui studiu detaliat de Barefeats, cei de la Apple au făcut investiții atât de mari în puterea de procesare a noului iPad Pro încât depășește un MacBook Pro în anumite teste. Merită reținut că nu este neapărat corect să compari un dispozitiv cu tehnologie de procesare ARM cu unul ce folosește clasica arhitectură X86. În același timp, puterea de procesare grafică, de exemplu, a fost din totdeauna cuantificabilă, iar SoC-ul Apple din noul iPad Pro pare a fi mai sprinten decât IGP-ul Intel din MacBook-urile lansate anul trecut.

Practic, pentru a ajunge la o concluzie obiectivă, cei de la Barefeat au testat performanța câtorva tablete și notebook-uri Apple folosind benchmark-urile cross-platform GeekBench 4 și GFXBench. Dispozitivele testate le puteți vedea listate mai jos.

2017 MacBook Retina 13-inch, 3.5GHz Dual-Core i7 processor, Intel Iris Plus Graphics 650 GPU, 16G of 2133 MHz LPDDR3 RAM, 1TB PCIe based flash storage

2016 MacBook Retina 13-inch, 3.1GHz Dual-Core i7 processor, Intel Iris Graphics 550 GPU, 16G of 2133 MHz LPDDR3 RAM, 1TB PCIe based flash storage

2017 iPad Pro 12.9 inch (iPad7,2), 2.39GHz A10X processor, 512GB flash storage, 4G of RAM

2017 iPad Pro 9.7 inch (iPad7,4), 2.39GHz A10X processor, 512GB flash storage, 4G of RAM

2015 iPad Pro 12.9 inch (iPad6,8), 2.26GHz A9X processor, 128GB flash storage, 4G of RAM

2016 iPad Pro 9.7 inch (iPad6,4), 2.24GHz A9X, 256GB flash storage, 2G of RAM

În final, când a venit vorba de puterea de procesare single-core, în care este luată în calcul frecvența unui singur nucleu de procesare, MacBook-urile au ieșit în față. În testele multi-core, ce explotează la maxim întreaga putere a unui procesor, cele două iPad-uri anunțate acum o săptămână au depășit MacBook Pro-ului lansat în 2016 și au fost foarte aproape de MacBook Pro-ul cu configurația actualizată din acest an.

Când s-a folosit GFXBench pentru testarea puterii grafice, iPad-urile au depășit fără probleme MacBook Pro-urile în fiecare test. În graficul de mai jos este doar o mostră a discrepanței surprinzătoare, dar merită parcursă întreaga analiză a celor de la Barefeats.