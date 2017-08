Misterul tabloului din 1937 în care un bărbat pare că ține un iPhone

iPhone are 10 ani, dar asta nu-l oprește să creeze câteva virale din când în când, mai ales dacă este „văzut” în picturi vechi, cum s-a întâmplat și de curând.

Tabloul „Mr. Pynchon and the Settling of Springfield” trăiește o perioadă de glorie în aceste zile. În el apare un indian, care pare că ține în mână un telefon, ba chiar îl folosește ca atare. Acțiunea din pictură e bazată pe evenimente reale din 1630. Prezintă întâlnirea dintre membrii a două triburi importante din New England, Pocumtuc și Nipmuc, și coloniști englezi.

Chiar dacă englezii veneau din Europa, un continent ceva mai bine dezvoltat, sigur nu aveau iPhone și telefoane inteligente. Iar pictorul, italianul Umberto Romano, a murit în 1982 și n-a zis nimic de vreun indiciu ascuns în tabloul său. De fapt, tot „misterul” a pornit de la Daniel Crown, scriitor și istoric din New York, care a scris în 2015 un eseu despre bărbatul îmbrăcat în roz din centrul picturii, conform VICE.

Tot el are și un răspuns cu privire la „telefonul” din mâna amerindianului: e o oglindă, cel mai probabil. „Americanii erau obsedați de stereotipul sălbaticului nobil. Probabil că Romano a încercat să surprindă introducerea modernității într-o comunitate atehnologică, vrăjită instant de obiecte strălucitoare”, a detaliat Crown. E deja cunoscut că de la mărgele la uneltele ceva mai dezvoltate ale europenilor, nativii erau fascinați de ce aduceau coloniștii cu ei.

Oglinda, în acest caz, era un simbol al averii și prestigiului, nicidecum un telefon aterizat din viitor. Cum ei încă nu stăpâneau tehnica de a produce oglinzi, erau cuceriți de astfel de obiecte high-end, ba chiar le integrau în ritualurile lor. Bine, mai poți adăuga pe lista cu explicații cartea religioasă de buzunar (dacă amerindianul știa să citească) sau cu un obiect ascuțit adus de englezi. În orice caz, nu-i iPhone. E doar ceva ce pictorul a omis să clarifice.

Și asta aduce aminte de-un alt subiect din 2016, când într-o pictură de-acum 350 de ani a fost „văzut” un iPhone. Și da, tot o oglindă ar fi răspunsul