Melodiile anului 2017 au fost folosite într-un colaj: care sunt în top 10

În fiecare final de an apar numeroase clasamente cu cele mai importante lansări. Acest colaj video sintetizează melodiile anului 2017 într-un mashup.

Fiecare interpretează cum vrea conceptul de melodiile anului 2017. În funcție de preferințele muzicale sau de postul radio pe care îl asculți cel mai des, clasamentul tău s-ar putea să fie diferit de al celui mai bun prieten. Există însă câteva hituri pe care nu le poți neglija, acele melodii de care te-ai lovit inevitabil pe stradă, în taxi, într-un bar sau oriunde în altă parte.

DJ Earworm și-a făcut un obicei din a crea un colaj cu cele mai populare piese ale anului. Melodiile anului 2017 au fost agregate într-un mashup intitulat sugestiv The United States of Pop. Deși are doar patru minute, este imposibil să nu recunoști niște ritmuri care te-au încântat enorm sau te-au stresat teribil în anul ce urmează să se încheie. În mod evident, nu lipsește Despacito.

Este important de reținut că, deși colajul reprezintă un proiect independent al DJ-ului, este considerat de referință în industria muzicală. Cei de la Billboard îl folosesc pentru a-și da seama care au fost ritmurile predominante în ultimele de 12 luni. În cazul acestui an, se pare că am fost mai încântați de ritmuri tropicale, latino mai mult ca în trecut. Ritmurile sunt un pic mai agresive, mai alerte. În orice caz, dacă ești curios care sunt melodiile anului 2017 în opinia lui DJ Earworm, lista completă a piesele care au fost segmentate pentru colajul din intro poate fi analizată mai jos.

Bruno Mars – „That’s What I Like”

Camila Cabello featuring Young Thug – „Havana”

Cardi B – „Bodak Yellow” (Money Moves)

The Chainsmokers & Coldplay – „Something Just Like This”

Charlie Puth – „Attention”

DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne – „I’m The One”

Ed Sheeran – Perfect Ed Sheeran – „Shape of You”

French Montana Featuring Swae Lee – „Unforgettable”

Future – „Mask Off”

Imagine Dragons – „Believer”

Imagine Dragons – „Thunder”

James Arthur – „Say You Won’t Let Go”

Kendrick Lamar – „Humble.”

Lil Uzi Vert – „XO TOUR Llif3”

Logic Featuring Alessia Cara & Khalid – „1-800-273-8255”

Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber – „Despacito”

Migos featuring Lil Uzi Vert – „Bad and Boujee”

Portugal. The Man – „Feel it Still”

Post Malone featuring 21 Savage – „Rockstar”

Post Malone featuring Quavo – „Congratulations”

Sam Hunt – „Body Like a Back Road”

Shawn Mendes – „There’s Nothing Holdin’ Me Back”

Taylor Swift – „Look What You Made Me Do”

Zedd & Alessia Cara – „Stay”