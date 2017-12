Topul Apple pentru 2017: cele mai bune aplicații și jocuri

Oficialii gigantului din Cupertino tocmai au făcut public clasamentul Apple App Store pentru 2017. Astfel, aflăm carea sunt cele mai bune jocuri și programe.

Fiecare utilizator de iDevice-uri este nevoit să apeleze la Apple App Store pentru a-și descărca programele cu care interacționează zilnic. Indiferent dacă este vorba de WhatsApp, Facebook sau Candry Crush Saga, magazinul virtual al companiei americane îți oferă actualizări pentru aplicațiile tale favorite. Având în vedere numărul foarte mare de utilizatori ai serviciului online, este foarte interesant să afli care sunt cel mai populare aplicații, conform descărcărilor și care programe au primit titlul de ”cele mai bune.”

Aplicația anului este Calm, un progrămel relativ simplu menit să faciliteze meditația și analiza somnului. Splitter Critters este jocul anului 2017 pe iPhone. În opinia celor de la Apple, titlul ”radiază de imaginație și originalitate.” Articolul referitor la topul Apple App Store a fost publicat inițiat pe prima pagină a magazinului virtual de mobil, urmând să fie preluat de publicații precum 9to5Mac din fiecare colț al mapamondului.

Posesorii de iPad au fost cei mai încântați în acest an de editorul foto Affinity Photo. Jocul The Witness a fost pe primul loc în topul preferințelor posesorilor de tablete ieșite din Cupertino. Este important de reținut că, în anii trecuți, majoritatea jocurilor și aplicațiilor evidențiate de către Apple prin programul App of the Year au fost gratuite. De această dată însă, toate sunt contra cost, cu excepția Calm, care necesită plata unui abonament lunar.

Apple a personalizat clasamentul aplicațiilor în funcție de teritoriu. Din acest motiv, în Regatul Unit de exemplu, The Witness este înlocuit cu Hidden Folks. În orice caz, dacă ai o fascinație pentru a vedea întregul top Apple App Store din 2017, accesează această pagină.

Când vine vorba de download-uri brute, cele mai descărcate aplicații au fost Bitmoji, Snapchat, YouTube, Messenger, Instagram și Facebook. În materie de jocuri, topul începe cu Super Mario Run și se încheie cu 8 Ball Pool, Snake VS Block Ballz, Word Cookies și Subway Surfers.