Cum îți poate distruge soarele mașina și cum poți preveni asta

Păstrarea mașinii într-o condiție excelentă ar trebui să fie prioritatea numărul unu pentru orice șofer. Trebuie să ai grijă și de interior și de exterior pentru a putea fi sigur că valoarea ei se păstrează pe măsură ce anii trec. Nu vrei să fii pus în postura de a vinde o rablă cu bordul crăpat atunci când vei vrea s-o schimbi.

Pe timpul verii, dacă îți lași mașina în soare, temperatura din interiorul acesteia poate crește în mod vertiginos până la 50-60 de grade Celsius, făcând atmosfera din habitaclu irespirabilă. Nu numai că trebuie s-o lași să se aerisească dar trebuie să ai și grijă deoarece razele solare pot lăsa semne adânci pe exteriorul sau în interiorul mașinii tale.

Ce se poate strica?

Din cauza temperaturilor ridicate și a soarelui, poți risca să ai un bord crăpat sau un volan deteriorat. De asemenea, nici tapițeria nu este scutită de stricăciuni, ea pierzându-și din culoare odată cu trecerea timpului. Pe lângă problemele estetice, un lucru și mai grav de natură mecanică se poate întâmpla din cauza termperaturilor foarte ridicate. Este posibil ca airbag-urile tale să se deterioreze din cauza expunerii capsulelor acestora la razele solare.

Mai departe, soarele poate afecta și unele dintre furtunurile de sub capotă. Dilatarea este o problemă serioasă care poate surveni în urma temperaturilor ridicate. Ele se pot desprinde și astfel te trezești că ajungi cu mașina la service și nu știi de ce. De asemenea, fluidele din mașina ta, precum lichidul de răcire, își pot pierde din eficacitate iar mașina te va lăsa atunci când îți e lumea mai dragă. Nu în ultimul rând, ai grijă să verifici periodic și presiunea din cauciucuri pentru a te asigura că sunt tot timpul umflate așa cum ar trebui.

Cum îți poți proteja mașina de soare?

Primul răspuns la această întrebare este și cel mai simplu. Parcheaz-o la umbră. Ai grijă să o ferești de soare lăsând-o sub un pum sau sub o copertină. Dacă nu găsești așa ceva, poți încerca și să lași geamurile puțin crăpate, cât să permită un minim flux de circulare a aerului. Este recomandat și să folosești un parasolar, care îți va păstra mașina cu 50% mai răcoroasă. În plus, dă și o fugă la service pentru niște verificări de rutină. Nu vor dura mult și nici nu sunt extrem de costisitoare. Mai multe sfaturi despre răcorirea habitaclului în zilele caniculare găsești aici.