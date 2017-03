Louis Vuitton produce o carcasă pentru iPhone care costă cât șapte telefoane

Louis Vuitton creează o nouă carcasă pentru iPhone care nu se aseamănă în niciun fel cu cele pe care le-ai achiziționa în mod normal de la magazinul din colțul străzii, dar care nici nu se apropie ca preț de aceste modele.

Când utilizatorii se gândesc că au nevoie de o nouă carcasă pentru a-și proteja iPhone-ul de posibile pagube, sau pentru a-i oferi o nouă schimbare de aspect, de obicei aceștia dau undeva pe la 15$ pe una din plastic. Însă dacă te consideri ceva mai îndrăzneț, Louis Vuitton îți hrănește această nevoie cu o nouă lansare, iar în schimbul la 5.500 de dolari, poți avea parte de o carcasă impresionantă pentru dispozitivul tău. Aceasta este confecționată din piele de crocodil și este de culoare aurie, conform The Verge.

Producătorul renumit de haine și accesorii îți pune la dispoziție mai multe variante, dintre care măcar una poate fi pe gustul tău, asta dacă te interesează să cheltui o asemenea sumă de bani. Astfel, modelele poartă denumirea Eye-Trunk, și vin în culori și cu aspecte diferite. Pe lângă carcasa cu model de crocodil, care este accesibilă într-un format potrivit pentru iPhone 7 Plus, producătorii propun și una care are modelul clasic al Louis Vuitton. Partea bună este că cea din urmă are un preț mai accesibil, de doar 1.180 de dolari și care este creată special pentru iPhone 7.

Din câte se vehiculează, aflăm că modelele de carcase se vor să amintească de imaginea Louis Vuitton în postura de creator de genți de voiaj. Achiziționarea uneia dintre ele îți va garanta că vei dispune de unul dintre cele mai extravagante iPhone-uri indiferent unde te-ai duce. Însă cea mai mare neplăcere este că oricare dintre cele două carcase lansate te costă mult mai mult decât iPhone-ul pe care îl deții.

Iar pentru cei care nu se simt atât de îndrăzneți, Louis Vuitton a lansat acum ceva vreme o carcasă cu un model mai simplist, dar partea bună e că aceasta are un preț mult mai decent, fiind la jumătate din prețul unui iPhone.