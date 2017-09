Primele impresii despre LG V30, telefonul cu poate cea mai bună cameră

LG V30 a fost anunțat la IFA 2017 și i-am făcut o vizită la standul companiei. Arată bine, se laudă cu o cameră foto și mai bună, iar ecranul cucerește toată partea frontală.

Despre LG V30 au scăpat zvonuri cum scapă sănii pe-o pârtie în plină iarnă. Dar e deja ceva obișnuit, așa că tot l-am așteptat. A fost anunțat la IFA 2017, este expus și am trecut să văd ce are de oferit. Primele impresii sunt cam așa: ecranul e imens, camerele duble îți dau și unghi așa, și unghi altfel, iar suprafața lucioasă te face și s-o urăști, și s-o apreciezi.

După multă vreme, LG a reușit să creeze un telefon care nu mai are pretenții că dă lumea peste cap, ci doar este un produs bun. LG V30, cel mai sus, țintește să fie văzut drept telefonul cu cea mai bună cameră. Mai e până acolo. Are un senzor de 16 megapixeli cu f/1.6, iar altul mai „întunecat” de 13MP cu f/1.9 (un capitol la care LG a învățat mult după eșecul LG G5), pe când pe față are o cameră de 5MP.

În spațiul de la IFA nu l-am putut judeca prea bine, dar cu siguranță e un plus că are o diafragmă atât de deschisă. De fapt, doar pe baza acestei specificații, LG a dat lovitura. Mai contează însă, mai mult decât hardware, ce tip de software are și cât de bine a optimizat sistemul de operare pentru senzor.

Mai are și 4GB de memorie RAM, spațiu de stocare de 64GB (care poate fi extins cu microSD până la 2TB), o baterie de 3.300 mAh și e rezistent la apă și praf. Este cel mai bun mix de până acum al LG între a încerca lucruri nemaifăcute și a livra un telefon care, pur și simplu, funcționează.

Ecranul este ușor curbat spre margini, are un raport al aspectului de 18:9 (deci este mai alungit), este mult mai ușor decât ai crede la prima vedere și vine cu display OLED FullVision la rezoluție QHD. E în aceeași ligă cu Note 8.

Din păcate, sistemul de operare e Android Nougat, un handicap care, probabil, va fi recuperat cu o actualizare. Prețul ajunge la circa 900 de euro și e mai clar ca niciodată că LG trage să aibă seria V în zona premium cu prețuri mari. Mai există și o versiune LG V30+, cu 128GB spațiu de stocare, iar aceea se duce și mai sus ca preț.

Singurul lucru pe care LG mai trebuie să-l facă cu acest telefon pentru a câștiga cotă de piață e să nu uite de el după un an, cum s-a întâmplat cu LG G4, cu LG G5, cumva și cu G6. Din fericire, nu mai încearcă să dea peste cap piața cu tot felul de futurisme.