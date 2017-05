LG V30 ar putea să fie cel mai original smartphone din 2017

LG V10 a făcut valuri în urmă cu doi ani prin intermediul unui al doilea ecran integrat deasupra primului. LG V30 se pare că va reinventa conceptul.

Numărul companiilor care mai experimentează cu concepte inovative și schimbări radicale de design în domendiul smatphone-uilor este infim. LG este una dintre excepțiile de la regulă și sunt șanse foarte mari să ne uimească cu LG V30.

Totul a început cu LG V10. Lansat în urmă cu aproximativ 2 ani, dispozitivul ascundea un al doilea ecran în partea de sus a panoului obișnuit. Deși inițial părea un moft, a ieșit la iveală că informațiile puse la dispoziție în acest format inovativ erau foarte multe. Conceptele futuriste au continuat în 2016 cu modularul LG G5 și LG V20 care ducea mai departe ideea de două ecrane indivduale într-unul singur.

Dacă se confirmă valoarea de adevăr a imaginilor postate în acest weekend de @evleaks, LG V30 ar putea păstra conceptul de telefon cu două ecrane, dar îl va duce mai departe printr-un design cu șină. Aparent, unul dintre prototipurile dezvoltate pentru LG V30 include un al doilea ecran glisant sub cel principal. Dacă aveți nevoie de acces la informațiile suplimentare, glisați în sus panoul principal și interacționați cu micuțul observabil în imaginile alăturate. Acesta din urmă nu pare să fie mai mare de două degete, dar are potențialul de facilita o varietate de acțiuni.

După cum se poate vedea în imaginea de mai jos, cel de-al doilea ecran poate continua poza de tapet, poate ascunde o tastatură virtuală sau poate include butoane care în mod obișnuit ar aglomera ecranul principal. Conform spuselor lui Evan Blass, nu este sigur dacă LG va materializa conceptul din aceste imagini într-un produs comercial. Având în vedere că LG V30 ar trebui să apară în luna septembrie, mai e timp de schimbări radicale până atunci.

Weekend bonus: this is an old-ish mockup of Project Joan, a.k.a. the LG V30. Not clear if the project is still headed in this direction. [1] pic.twitter.com/k5jNJ7DyLz

— Evan Blass (@evleaks) May 27, 2017